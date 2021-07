Pallamano femminile: l’Italia trionfa agli Europei U19 di Divisione B

La nazionale italiana Under 19 di pallamano femminile si aggiudica per la prima volta nella sua storia i Campionati Europei di Divisione B: la coriacea rappresentativa guidata da Ljiljiana Ivaci s’impone sulla sorprendente Lituania per 27-25 nell’emozionante e combattuto atto conclusivo della competizione andata in scena al Centro Tecnico Federale “La Casa della Pallamano” di Chieti. Azzurre e baltiche, conquistando ieri l’accesso alla finale rispettivamente a spese della Spagna e della Serbia, si erano già guadagnate il diritto a prendere parte il prossimo novembre (dal 22 al 28) alle qualificazioni ai Campionati Mondiali Under 20 in programma nel 2022.

Cronaca

La finale vede la Lituania issarsi a metà frazione sull’8-4 con una rete di Petretyte. L’Italia, dopo essersi vista respingere un primo tentativo di rimonta, confeziona a cavallo dell’intervallo un parziale di 5-2 che le consente di agguantare al 36’ le avversarie a quota 13 con un centro di Manojlovic (eletta MVP del torneo). L’equilibrio regge sino al 41’ (16-16) quando l’Italia passa a condurre di tre lunghezze andando a segno con Manojlovic, Fabbo e De Santis. La Lituania, infilando un identico contro-break di 3-0 determinato dalle realizzazioni di Petretyte, Voskresenskaja e Mackonyte (ripresasi da un problema alla caviglia accusato in apertura di ripresa), ritrova al 47’ la parità sul 19-19.

Podda e Fabbo riportano le azzurre sul +2 a dieci minuti dalla fine. La selezione baltica non demorde ribaltando a proprio favore il risultato (22-21 al 52’) in virtù dei bersagli di Kulikoivaite, Ustilaite e Mackonyte. Alla ripresa del gioco, dopo il time-out richiesto da Ivaci, l’Italia trova la forza per rimettere al 56’ la testa avanti grazie alle reti di Ponti, Podda e Manojlovic. A spegnere le residue speranze delle lituane, tornate a ridosso (23-24) con un centro di Mackonyte, sono due splendide realizzazioni di Fabbo.

Pallamano femminile, Campionati Europei Under 20 di Divisione B: finale

ITALIA vs LITUANIA 27-25 (10-11)

Italia: Di Giugno (6/30), Sitzia; Mangone, Podda 3, Zanellini, Ponti 1, Notarianni, Eghianruwa 2, Gozzi 1, Djiogap, Fabbo 8, De Santis 3, Campestrini 1, Manojlovic 8, Manfredini, Betta. All.: Ljiljiana Ivaci.

Lituania: Gecaite (7/25), Osipovaite (4/13); Grotuzaite, Andronik 3, Idzelyte, Ustilaite 3, Stanelyte 1, Mackonyte 8, Petretyte 2, Burbaite, Voskresenskaja 6, Kulikovaite 2, Mozuraityte, Valanciute. All.: Rita Urnikiene.

Arbitri: Boris Cipov (SVK) e Zoran Klus (SVK).

Tiri dai 7 metri: Italia 1/2, Lituania 3/4.