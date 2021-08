Dove vedere Summerslam 2021, info, streaming o tv?

Ecco dove vedere Summerslam 2021. Lo storico evento della WWE è tra i più attesi.



Tutto pronto per il prossimo pay-per-view della WWE, ovvero Summerslam! L’iconico evevento ha raggiunto la sua 34esima edizione e continua a stupire come la prima volta. È il terzo evento a pagamento più longevo e uno dei Big Four della Federazione. Quest’anno sarà ancora più importante perché vedrà nuovamente il pubblico in arena, dopo la crisi da Covid-19 che ha investito il Mondo.

La WWE, inoltre, ha annunciato che SummerSlam quest’anno avrà una sede del tutto speciale. Si tratta infatti dell’Allegiant Stadium di Las Vegas, e sarà la prima volta che l’evento dell’estate avrà luogo in uno stadio di NFL, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 agosto. SummerSlam sarà uno dei primi eventi sportivi ospitati con la massima capienza di pubblico e i biglietti sono disponibili da venerdì 18 giugno. I fan interessati a un esclusivo diritto di prevendita possono registrarsi su www.summerslam.com/presale.

Dove vedere Summerslam 2021, streaming e orario dell’evento

Sono tanti i match impotanti: Roman Reigns contro John Cena per il titolo Universale, Edge affronterà Seth Rollins in uno dei dream match più attesi dell’era contemporanea, il rematch del main event di WrestleMania 37 tra Bianca Belair e Sasha Banks e Lashley contro Goldberg in una sfida tra titani. Questo e non solo è il ricchissimo piatto allestito dalla WWE per SummerSlam 2021.

Il pay per view si terrà nella notte tra sabato 21 agosto e domenica 22 nella cornice del Allegiant Stadium di Paradise, Las Vegas. L’appuntamento in diretta partirà alle ore 02.00 italiane sul WWE Network, piattaforma streaming ufficiale della federazione che trasmetterà in esclusiva lo show. Il collegamento con il Kick-off, visibile gratuitamente sul canale ufficiale YouTube della WWE, è previsto alle ore 01.00 italiane.

Tutto pronto per l’incredibile show della WWE che si preannuncia essere tra i più spettacolari.