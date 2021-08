Hockey su ghiaccio: completati i gironi olimpici

Il quadro delle dodici partecipanti al torneo olimpico di hockey su ghiaccio, in programma a Pechino dal 4 al 20 febbraio 2022, è ora completo. Le selezioni di Slovacchia, Lettonia e Danimarca uscite rispettivamente vincenti dai quadrangolari di Bratislava, Riga e Oslo, hanno raggiunto l’obiettivo qualificazione già centrato dalla Cina, in quanto paese ospitante, e dalle otto nazionali ammesse in base al ranking (Canada, Russia, Finlandia, Svezia, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Germania e Svizzera).

Le Olimpiadi invernali, giunte alla 24esima edizione, non vedranno per la quarta volta di fila la presenza dell’Italia: la formazione diretta dal canadese Greg Ireland, cedendo anche all’Ungheria, ha finito con il chiudere all’ultimo posto il girone disputato nella capitale lettone. Ad ottenere il pass nel raggruppamento degli azzurri sono stati i padroni di casa primi a punteggio pieno in virtù del cruciale successo per 2-1 conseguito sulla Francia nella giornata conclusiva.

Per la Lettonia, assente a Pyeongchang 2018, si tratterà della sesta partecipazione ai Giochi Olimpici. La rappresentativa baltica se la dovrà vedere nel gruppo C con la Finlandia (vice-campione del mondo), la Svezia e la Slovacchia che non si è lasciata sfuggire l’opportunità di prendere parte per l’ottava volta consecutiva alla grande rassegna hockeystica conseguendo tre vittorie in altrettanti impegni nel quadrangolare disputato sul ghiaccio amico della “Ondrei Nepela Arena” di Bratislava.

L’unica rappresentativa nazionale a non essere riuscita a far valere il fattore campo è stata la Norvegia. Il Preolimpico andato in scena al “Jordal Amfi” di Oslo ha infatti visto il trionfo della Danimarca. La nazionale danese, dopo 75 anni di attesa, ha quindi centrato la sua prima storica qualificazione alle Olimpiadi invernali grazie all’affermazione per 2-0 riportata nel decisivo derby scandivano contro i padroni di casa presentatisi all’appuntamento appaiati in classifica a quota 6.

La Danimarca sarà chiamata a fronteggiare nel girone Bi campioni olimpici in carica della Russia, la Repubblica Ceca e la Svizzera. Il restante gruppo A era già definito con la partecipazione dei recenti campioni iridati del Canada, gli Stati Uniti, i vice-campioni olimpici della Germania e la Cina.

Hockey su ghiaccio, qualificazioni olimpiche

GRUPPO D (Ondrei Nepela Arena di Bratislava in Slovacchia)

Prima giornata

Bielorussia vs Polonia 0-1

Austria vs Slovacchia 1-2

Seconda giornata

Bielorussia vs Austria 5-2

Slovacchia vs Polonia 5-1

Terza giornata

Polonia vs Austria 1-4

Slovacchia vs Bielorussia

Classifica

1. Slovacchia 9

2. Bielorussia 3

3. Austria 3

4. Polonia 3

GRUPPO E (Arena Riga di Riga in Lettonia)

Prima giornata

Francia vs Ungheria 5-3

Italia vs Lettonia 0-6

Seconda giornata

Francia vs Italia 2-0

Lettonia vs Ungheria 9-0

Terza giornata

Ungheria vs Italia 2-1

Lettonia vs Francia 2-1

Classifica

1. Lettonia 9

2. Francia 6

3. Ungheria 3

4. Italia

GRUPPO F (Jordal Amfi di Oslo in Norvegia)

Prima giornata

Danimarca vs Slovenia 4-3

Corea del Sud vs Norvegia 1-4

Seconda giornata

Danimarca vs Corea del Sud 11-1

Norvegia vs Slovenia 7-4

Terza giornata

Slovenia vs Corea del Sud 4-1

Norvegia vs Danimarca 0-2

Classifica

1. Danimarca 9

2. Norvegia 6

3. Slovenia 3

4. Corea del Sud 0

Hockey su ghiaccio, i gironi delle Olimpiadi

Gruppo A

Canada, Stati Uniti, Germania e Cina.

Gruppo B

Russia, Repubblica Ceca, Svizzera e Danimarca.

Gruppo C

Finlandia, Svezia, Slovacchia e Lettonia.