Vela Nacra 17: è oro per il duo Banti-Tita!

Vela Nacra 17: il duo Banti- Tita è d’oro! Nella Medal Race valida per questa specialità di vela Ruggero Tita e Caterina Banti, già sicuri di avere una medaglia d’argento in tasca grazie alle performances precedenti, non si sono accontentati a danno della Gran Bretagna. Nella regata finale, i due hanno chiuso al sesto posto, sufficiente per salire sul gradino più alto del podio. Gli inglesi Gimson-Burnet, nonostante il quinto posto devono accontentarsi dell’argento.

Vela Nacra 17: Tita-Banti regalano l’oro alla vela azzurra dopo 21 anni

Non c’è stata storia nella Medal Race finale. Gli inglesi Anna Burnet e John Gimson hanno provato a staccare gli azzurri che non mollando, hanno sempre mantenuto tra la sesta e l’ottava posizione per tutta la gara. Il sesto piazzamento finale è sufficiente per la vittoria del metallo più prezioso. In questo modo viene spezzato il digiuno di medaglie nella vela. Dopo la delusione di Mattia Camboni negli RSX e di Silvia Zennaro nei Laser Radial, finalmente arriva un trionfo in questo sport dal lontano 2000. A Sidney, in quell’anno, Alessandra Sensini conquistò l’oro nella classe Mistral.

Le parole di Tito e Banti dopo la fine della regata

Queste le parole rilasciate dai vincitori, rilasciate a Rai Sport. Ruggero Tita ha detto: “È stato un lavoro costruito in 5 anni. Siamo fieri di quanto abbiamo fatto. Un’emozione grandissima. Il campo di regata si adattava bene alle nostre capacità”. Dello stesso parere la collega di vela, Caterina Banti: “E’ stata premiata la nostra costanza,ci siamo trovati fin dall’inizio in barca. Il nostro punto di forza e che siamo super coordinati e sincronizzati. Ci sono stati anche momenti difficile ma abbiamo sempre dato il massimo“. Per i due, già campioni del mondo 2018 e di tre titoli europei, arriva l’ennesima conferma.