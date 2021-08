WWE 2K22, gameplay fantastico, secondo i rumor rivoluzionerà la serie

La WWE da sempre è la Federazione leader all’interno del wrestling. Quando pensiamo a questa disciplina è impossibile non immaginare lo storico logo della Federazione statunitense. Con il tempo la WWE è entrata in ogni settore, tra cui quello dei videogame. Sono celebri, infatti, i videogiochi dedicati alla Federazione di Stamford, tra cui quelli prodotti dalla 2k. Il prossimo titolo, WWE 2K22, è stato annunciato ufficialmente in occasione di WrestleMania 37. Il celebre appuntamento, tradizionalmente atteso con impazienza dagli appassionati di wrestling, ha infatti ospitato la trasmissione del primo trailer ufficiale di WE 2K22, con per l’occasione ha avuto come protagonisti i veterani della WWE Rey Mysterio e Cesaro.

Dopo il disastroso episodio della saga, WWE 2K20, la 2K aveva deciso di prendersi una pausa in modo da sviluppare un titolo che fosse apprezzato dal pubblico. Secondo i rumor provenienti da oltre oceano, questo nuovo titolo sembra essere una vera e propria rivoluzione.

WWE 2K22, la rivoluzione è arrivata

C’è tanta attesa per l’uscita del gioco in questo autunno e i rumor sembrano aumentare l’hype e rassicurano i videogiocatori amanti della federazione di Stamford. Brian Mazique, firma di Forbes, afferma infatti di aver recentemente avuto modo di discutere con alcuni degli sviluppatori al lavoro su WWE 2K22. Secondo questi ultimi, come scritto dal noto giornalista, la produzione vanterebbe un completo rifacimento del gameplay engine utilizzato negli anni precedenti per l’IP. Tutto questo avrebbe portato un risultato a detta loro “fantastico“, in grado peraltro di proporre anche un feeling ai comandi fluido ed appagante.

Mazique sottolinea di non aver avuto modo di testare il gioco o di vederlo di persona in azione, ed invita dunque alla cautela, pur ribadendo che tali considerazioni entusiastiche gli sono state trasmesse da più fonti. Staremo a vedere, quindi, che prodotto ci offrirà la casa produttrice del videogame. I videogiocatori non vedono l’ora di poter indossare i panni del proprio wrestler preferito.