Champions Hockey League: il Bolzano cede al Frisk Asker ma passa agli ottavi

L’Hockey Club Bolzano Alto Adige Alperia conosce, senza conseguenze, il primo stop stagionale in Champions Hockey League soccombendo davanti al proprio pubblico ai norvegesi del Frisk Asker per 2-1 dopo i tiri di rigore. Decisiva, dopo che i padroni di casa avevano prontamente risposto al 34:09 con Mathew Maione al provvisorio vantaggio ospite siglato 139 secondi prima da Viktor Granholm, si rivela agli shootout la trasformazione di Jacob Lagace. Il punto guadagnato si rivela comunque sufficiente ai Foxes per approdare per la seconda volta nella propria storia agli ottavi di finale della più importante competizione di hockey su ghiaccio europea per club.

A due giornate dal termine del girone H il Bolzano conserva, infatti, sette lunghezze di vantaggio sul Frisk Asker e otto sui polacchi del JKH GKS Jastrzębie seccamente sconfitti in trasferta per 6-1 dalla capolista EC Red Bull Salisburgo. La compagine altoatesina, scivolata in classifica a tre punti da quella austriaca, può ancora ambire al primato nel raggruppamento ma per conseguirlo dovrà necessariamente avere la meglio nei confronti diretti previsti per il 5 ottobre all’”Eisarena” e per il 12 ottobre al “Palaonda” senza ricorrere, in almeno uno dei due casi, a overtime o shootout.

Champions Hockey League, gruppo H

I risultati

Frisk Asker vs EC Red Bull Salisburgo 2-6

JKH GKS Jastrzębie vs HC Bolzano Alto Adige Alperia 2-3 (shootout)

Frisk Asker vs HC Bolzano Alto Adige Alperia 1-5

JKH GKS Jastrzębie vs EC Red Bull Salisburgo 2-3

EC Red Bull Salisburgo vs Frisk Asker 1-0

HC Bolzano Alto Adige Alperia vs JKH GKS Jastrzębie 3-1

HC Bolzano Alto Adige Alperia vs Frisk Asker 1-2 (shootout)

EC Red Bull Salisburgo vs JKH GKS Jastrzębie 6-1

La classifica

1. EC Red Bull Salisburgo* 12 (4)

2. HC Bolzano Alto Adige Alperia* 9 (4)

3. Frisk Asker 2 (4)

4. JKH GKS Jastrzębie 1 (4)

*Qualificata agli ottavi di finale.