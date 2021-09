WWE, ecco il trailer di Escape The Undertaker, prodotto Netflix

Finalmente è stato diffuso in rete il trailer ufficiale di “Escape The Undertaker”, film interattivo frutto della partnership tra Netflix e WWE. Grande protagonista, come si può intuire dal titolo, sarà proprio Mark Calaway, conosciuto ai più come The Undertaker, leggenda indiscussa del mondo del wrestling. Un prodotto che è destinato ad avvicinare tutti i fan di questa disciplina e che amano il becchino più famoso al mondo. La nuova produzione targata Netflix ricalca quanto fatto con Black Mirror Bandersnatch, in cui era possibile scegliere l’andamento della storia in modo diretto.

Escape The Undertaker, presente anche Kofi Kingston

Il film, che sarà distribuito sulla piattaforma di streaming il 5 ottobre, vedrà anche la partecipazione di Xavier Woods, Big E e Kofi Kingston, ovvero i tre membri del New Day. Gli ex campioni di coppia visiteranno la villa di Undertaker, che si rivela essere una casa infestata, piena fino all’orlo di sfide soprannaturali. Saranno gli spettatori a decidere il destino del trio.

La lunghezza del tutto si aggira intorno ai 31 minuti, ma non è ancora chiaro quanti saranno i finali a disposizione, o le varianti di scene. Questi esperimenti sono ben accetti: il cercare di mettere assieme elementi passivi e attivi potrebbe portare in futuro a serie dedicate a videogiochi in cui le scelte influenzo pesantemente la trama, come Life is Strange, Mass Effect o Deus Ex.

Undertaker ha concluso ufficialmente la sua carriera alle Survivor Series del 2020, annunciando il ritiro dalle scene, ma si è sempre dichiarato pronto a nuove opportunità. Quella del film interattivo rappresenta l’occasione ideale per rivederlo nuovamente in azione, più terrificante che mai.

Altri progetti di fantasia legati alla WWE sono approdati su Netflix negli ultimi anni, tra cui una sitcom chiamata The Big Show Show e The Main Event, un film in cui un bambino diventa una Superstar dopo aver trovato una maschera magica.