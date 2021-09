Hockey su ghiaccio, Supercoppa 2021: l’Unterland cede alla distanza, il trofeo va all’Asiago

La stagione hockeystica si apre con la conquista della Supercoppa Italiana 2021 da parte della Migross Supermercati Asiago: i campioni d’Italia, sul ghiaccio della “Würth Arena” di Egna, si assicurano per la quarta volta il trofeo imponendosi per 4-1 sui padroni di casa dell’Unterland Cavaliers vincitori della passata edizione della Coppa Italia. La compagine della Bassa Atesina, in apertura del periodo centrale (21:45), risponde con il ceco Filip Kokoska all’iniziale vantaggio dei leoni giallorossi siglato da Marco Magnabosco (02:44) ma nella seconda parte del confronto finisce per soccombere sotto i colpi dello slovacco Marek Vanus (34:24), del canadese Cameron Ginnetti in situazione di superiorità numerica (43:00) e dell’oriundo Daniel Mantenuto (53.30).

Appena il tempo di festeggiare e per la Migross Supermercati Asiago si prospetta la possibilità di arricchire ulteriormente la propria bacheca ospitando domani sera (ore 20.30) al “Pala Hodegart” il recupero della Supercoppa Italiana 2020 rinviata a causa dell’epidemia: la formazione guidata dal confermato coach canadese Petri Mattila se la dovrà vedere con l’HC Merano tornato, dopo diciotto anni, ad iscriversi alla massima serie (e conseguentemente per la prima volta all’AHL) grazie ad una “wild card” concessa dalla FISG.

Hockey su ghiaccio, Supercoppa Italiana 2021

UNTERLAND CAVALIERS vs MIGROSS SUPERMERCATI ASIAGO 1-4 (0-1, 1-1, 0-2)

Unterland Cavaliers: Giovanelli (M. Steiner), Zucal, Covi, R. Zerbetto, Goldner, Cont, Galassiti, G. Zerbetto, Graf, T. Steiner, Brighenti, Selva, Pichler, Kokoska, Pallabazzer, Wieser, Obexer, Massar, Pisetta, Sullmann. Coach: David Leger.

Migross Supermercati Asiago: Vallini (L. Stevan), Forte, Gios, Mantenuto, M. Tessari, Miglioranzi, M. Stevan, Casetti, A. Tessari, Rigoni, Vankus, S. Marchetti, Ginnetti, Zampieri, Parini, Lievore, Iacobellis, Benetti, M. Marchetti, Salinitri, Magnabosco. Coach: Petri Mattila.

Reti:

0-1 al 02:44 Magnabosco (Iacobellis, S. Marchetti)

1-1 al 21:45 Kokoska (Wieser, Cont)

1-2 al 34:24 Vankus (Magnabosco, M. Stevan)

1-3 al 43:00 Ginnetti (Mantenuto)

1-4 al 53:30 Mantenuto (M. Stevan, M. Tessari)

Arbitri: Federico Giacomazzi e Omar Pinié.

Powerplays: Unterland Cavaliers 0/2, Migross Supermercati Asiago 1/4.

MVP: Filip Kokoska (Unterland Cavaliers) e Michele Stevan (Migross Supermercati Asiago).

Hockey su ghiaccio, Supercoppa Italiana: vittorie per squadra

5 titoli: Ritten-Renon.

4 titoli: Bolzano e Asiago.

3 titoli: Milano Vipers e Val Pusteria.