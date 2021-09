Hockey su pista, Europei U19: trionfa il Portogallo, bronzo per l’Italia

Il Portogallo si aggiudica la cinquantaduesima edizione dei Campionati Europei Under 19 maschili di hockey su pista andata in scena al “Pavilhao Municipal” di Paredes. Nell’atto conclusivo della competizione la rappresentativa diretta da Vasco Vaz, sostenuta dal calore del proprio pubblico, riesce, in rimonta, a prevalere sui campioni uscenti della Spagna per 4-1 “vendicando” la sconfitta subita nel duello iberico dalla selezione Under 17.

I padroni di casa ribaltano nella ripresa con le realizzazioni di uno scatenato Lucas Honório (32:59, 37:39 e 46:42) e di Tiago Sanches (49:16) lo svantaggio determinato nella prima frazione dalla rete di Carles Domenech (16:54). Per la nazionale portoghese di hockey su pista si tratta del ventesimo titolo di categoria, il settimo nelle ultime otto edizioni.

L’Italia, guidata da Alessandro Bertolucci, chiude gli Europei al terzo posto piegando nella finale di consolazione l’Inghilterra per 5-4. Il Portogallo fa incetta di premi anche a livello individuale. Lucas Honorio, capocannoniere del torneo con 12 reti davanti a Bernardo Ramalho fermatosi a quota 7, è l’MVP della manifestazione mentre Gonçalo Bento si guadagna il titolo di miglior portiere.

Hockey su pista, Europei U19

PRIMA FASE

Spagna vs Italia 2-1

Portogallo vs Inghilterra 12-0

Inghilterra vs Spagna 2-5

Italia vs Portogallo 2-8

Italia vs Inghilterra 7-2

Portogallo vs Spagna 2-0

La classifica

1. Portogallo 6

2. Spagna 4

3. Italia 2

4. Inghilterra 0

SEMIFINALI

Spagna vs Italia 6-0

Portogallo vs Inghilterra 12-2

FINALE 3°/4° posto: ITALIA vs INGHILTERRA 5-4 (2-2, 3-2)

Italia: Fongaro, Agostini, Busani (C), Cardella, Cabiddu – Biasini, Maldini Amatulli, Vecchi. All.: Alessandro Bertolucci.

Inghilterra: Emery-webber, P. Dickin, Owen, Hugdale (C), M. Dickin – Berry, Donovan, Lander, Redpath, Simpson. All.: Jose Carlo Amaral.

Arbitri: Silvia Coelho (POR) e Alvaro de la Hera (SPA).

Reti: 07:31 Amatulli (ITA), 18:29 Berry (ING), 19:51 Berry (ING), 22:22 Busani (ITA), 26:16 P. Dickin (ING), 35:39 Busani (ITA), 38:07 Busani (ITA), 41:13 Agostini (ITA), 47:03 P. Dickin (ING).

Penalità: 22:40 Owen (2’) (ING), 44:37 Busani (2’) (ITA) e Berry (2′) (ING).

FINALE 1°/2° posto: PORTOGALLO vs SPAGNA 4-1 (0-1, 4-0)

Portogallo: Bento, Honorio, Martins, Sanches, Silva – Ramalho, Leite, Miranda (C), Henriques, Seixas. All.: Vasco Vaz.

Spagna: Codony, N. Cervera, Domenech, Autet, Pascual – Oviedo, Aguilera, Canadillas (C), Wally, Martinez. All.: Sergi Macià.

Arbitri: Simone Brambilla (ITA) e Francesco Stallone (ITA).

Reti: 16:54 Domenech (SPA), 32:59, 37:39 e 46:42 Honorio (POR), 49:16 Sanches (POR).

Penalità: 14:54 panchina del Portogallo (2’), 37:13 Oviedo (2’) (SPA), 39:26 Cervera (2’) (SPA).