Pechino 2022 niente biglietti per spettatori esteri

Arriva una doccia fredda per Pechino 2022, nota ufficiale del Cio che stabilisce anche una maxi quarantena di 21 giorni per gli atleti che non sono vaccinati. Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 che si terranno dal 4 al 20 febbraio, non avranno degli spettatori esteri. I biglietti infatti saranno venduti solo a chi risiede in Cina e gli spettatori devono citando la nota del Cio: “soddisfare i requisiti anti-Covid”. Il Cio sembra essersi espresso in modo chiaro e conciso, per Pechino 2022 non ci saranno sconti per chi non soddisfa i requisiti.

Novità a Pechino 2022 per gli atleti non vaccinati

Gli atleti non vaccinati dovranno sostenere una maxi quarantena di 21 giorni all’arrivo in Cina, inoltre solo gli atleti vaccinati (secondo le note dell’OMS) potranno entrare nel villaggio olimpico sin da subito. Infatti dalle note del Cio su Beijing 2022 apprendiamo anche che per gli atleti che per motivi di salute non avranno le due dosi di vaccino, i casi saranno valutati uno alla volta. Testualmente leggiamo dal Cio questa precisazione: “di avere a cuore atleti e spettatori di tutto il mondo ma questa limitazione è necessaria per un sicuro svolgimento delle Olimpiadi invernali“.

La pubblicazione ufficiale del regolamento

Dopo la riunione tra il Comitato Esecutivo del Compitato Olimpico e il Comitato Paralimpico Internazionale con il Comitato organizzatore di Pechino 2022, ci sono nuove versioni del Playook. La prima versione delle regole anti-Covid19 verrà rilasciata a fine ottobre e la seconda a dicembre nel caso di ulteriori aggiornamenti. Per Pechino 2022 sembra non ci siano sconti e i non vaccinati avranno filo da torcere.

Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022

La cerimonia di apertura sarà venerdì 4 febbraio dove vedremo accendersi la fiamma olimpica, l’Italia senza dubbio sarà una delle grandissime protagoniste anche questa volta.

Il programma per l’Italia nel dettaglio di Pechino 2022 che leggiamo dai siti degli eventi

Per una lettura approfondita del programma di Pechino 2022 ogni disciplina ha il proprio sito di riferimento e senza dubbio ci saranno anche molte informazioni sui partecipanti.

MERCOLEDÍ 2 FEBBRAIO al via le prime gare di Pechino 2022

13.05 (20.00) – CURLING, Mixed Doubles: Round Robin, Sessione 1

GIOVEDÍ 3 FEBBRAIO 2022

02.05 (09.05) – CURLING, Mixed Doubles: Round Robin, Sessione 2

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

07.05 (14.05) – CURLING, Mixed Doubles: Round Robin, Sessione 3

09.40 (16.40) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

11.00 (18.00) – FREESTYLE SKIING, Moguls Femminile: Qualificazione 1

12.45 (19.45) – FREESTYLE SKIING, Moguls Maschile: Qualificazione 1

13.05 (20.05) – CURLING, Mixed Doubles: Round Robin, Sessione 4

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

VENERDÍ 4 FEBBRAIO 2022

01.35 (08.35) – CURLING, Mixed Doubles: Round Robin, Sessione 5

02.30 (09.30) – PATTINAGGIO DI FIGURA, Team Event: Short Program F/M, Danza sul ghiaccio ritmica

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

06.35 (13.35) – CURLING, Mixed Doubles: Round Robin, Sessione 6

xx.xx (xx.xx) – CERIMONIA D’APERTURA

SABATO 5 FEBBRAIO 2022

02.05 (09.05) – CURLING, Mixed Doubles: Round Robin, Sessione 7

03.45 (10.45) – SNOWBOARD, Slopestyle Femminile: Qualificazione

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

07.05 (14.05) – CURLING, Mixed Doubles: Round Robin, Sessione 8

07.20 (14.20) – SALTO CON GLI SCI, Individuale Maschile NH (Qualificazione)

08.45 (15.45) – SCI DI FONDO, Skiathlon 7,5 km TC + 7,5 km TL Femminile

09.30 (16.30) – PATTINAGGIO VELOCITÁ, 3000 m Femminile

09.40 (16.40) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

09.40 (16.40) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

10.00 (17.00) – BIATHLON, Staffetta Mista

11.00 (18.00) – FREESTYLE SKIING, Moguls Maschile: Qualificazione 2

11.45 (18.45) – SALTO CON GLI SCI, Individuale Femminile NH (Gara)

12.00 (19.00) – SHORT TRACK, 500 m Femminile e 1000 m Maschile: Qualificazioni

12.00 (19.00) – SHORT TRACK, Staffetta Mista: Quarti, Semifinali e Finale

12.10 (19.10) – SLITTINO, Individuale Maschile: 1ª e 2ª Manche

12.20 (19.30) – FREESTYLE SKIING, Moguls Maschile: Finale

13.05 (20.05) – CURLING, Mixed Doubles: Round Robin, Sessione 9

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022

02.05 (09.05) – CURLING, Mixed Doubles: Round Robin, Sessione 10

02.30 (09.30) – PATTINAGGIO DI FIGURA, Team Event: Programma Corto Coppie, Programma Libero Maschile

02.30 (09.30) – SNOWBOARD, Slopestyle Femminile: Finale

04.15 (11.15) – SCI ALPINO, Discesa Libera Maschile

05.30 (12.30) – SNOWBOARD, Slopestyle Maschile: Qualificazione

07.05 (14.05) – CURLING, Mixed Doubles: Round Robin, Sessione 11

08.00 (15.00) – SCI DI FONDO, Skiathlon 15 km TC + 15 km TL Maschile

09.30 (16.30) – PATTINAGGIO VELOCITÁ, 5000 m Maschile

09.40 (16.40) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

11.00 (18.00) – FREESTYLE SKIING, Moguls Femminile: Qualificazione 2

12.00 (19.00) – SALTO CON GLI SCI, Individuale Maschile NH (Gara)

12.30 (19.30) – SLITTINO, Individuale Maschile: 3ª e 4ª Manche

12.30 (19.30) – FREESTYLE SKIING, Moguls Femminile: Finale

13.05 (20.05) – CURLING, Mixed Doubles: Round Robin, Sessione 12

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

LUNEDÍ 7 FEBBRAIO 2022

02.05 (09.05) – CURLING, Mixed Doubles: Round Robin, Sessione 13

02.30 (09.30) – FREESTYLE SKIING, Freeski Big Air Femminile (Qualificazione)

03.00 (10.00) – SCI ALPINO, Slalom Gigante Femminile (1ª Manche)

03.30 (10.30) – PATTINAGGIO DI FIGURA, Team Event: Programma Libero Coppie, Danza sul Ghiaccio Programma Libero, Programma Libero Femminile (FINALE)

05.00 (12.00) – SNOWBOARD, Slopestyle Maschile: Finale

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

06.30 (13.30) – FREESTYLE SKIING, Freeski Big Air Maschile (Qualificazione)

06.30 (13.30) – SCI ALPINO, Slalom Gigante Femminile (2ª Manche)

09.30 (16.30) – PATTINAGGIO VELOCITÁ, 1500 m Femminile

09.40 (16.40) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

10.00 (17.00) – BIATHLON, 15km Individuale Femminile

12.30 (19.30) – SHORT TRACK, 500 m Femminile e 1000 m Maschile: Finali

12.45 (19.45) – SALTO CON GLI SCI, Mixed Team NH

12.50 (19.50) – SLITTINO, Individuale Femminile: 1ª e 2ª Manche

13.05 (20.05) – CURLING, Mixed Doubles: Semifinali

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

MARTEDÍ 8 FEBBRAIO 2022

02.15 (09.15) – PATTINAGGIO DI FIGURA, Individuale Maschile: Programma Corto

03.00 (10.00) – FREESTYLE SKIING, Freeski Big Air Femminile (Finale)

03.40 (10.40) – SNOWBOARD, Gigante Parallelo Femminile e Maschile: Qualificazioni

04.00 (11.00) – SCI ALPINO, Super Gigante Maschile

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

07.05 (14.05) – CURLING, Mixed Doubles: Finale Bronzo

07.30 (14.30) – SNOWBOARD, Gigante Parallelo Femminile e Maschile: Finali

09.00 (16.00) – SCI DI FONDO, Sprint TL Maschile e Femminile (Qualificazione)

09.30 (16.30) – BIATHLON, 20km Individuale Maschile

09.30 (16.30) – PATTINAGGIO VELOCITÁ, 1500 m Maschile

09.40 (16.40) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

11.30 (18.30) – SCI DI FONDO, Sprint TL Maschile e Femminile (Finali)

12.50 (19.50) – SLITTINO, Individuale Femminile: 3ª e 4ª Manche

13.05 (20.05) – CURLING, Mixed Doubles: Finale Oro

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

MERCOLEDÍ 9 FEBBRAIO 2022

02.30 (09.30) – SNOWBOARD, Halfpipe Femminile: Qualificazioni

03.15 (10.15) – SCI ALPINO, Slalom Speciale Femminile (1ª Manche)

04.00 (11.00) – SNOWBOARD, Cross Femminile: Qualificazioni

04.00 (11.00) – FREESTYLE SKIING, Freeski Big Air Maschile (Finale)

05.30 (12.30) – SNOWBOARD, Halfpipe Maschile: Qualificazioni

06.45 (13.45) – SCI ALPINO, Slalom Speciale Femminile (2ª Manche)

07.30 (14.30) – SNOWBOARD, Cross Femminile: Finali

09.00 (16.00) – COMBINATA NORDICA, Individuale Maschile NH (Salto)

09.40 (16.40) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

*12.00 (19.00) – COMBINATA NORDICA, Individuale Maschile 10 km (Fondo)

12.00 (19.00) – SHORT TRACK, 1500 m Maschile: Quarti, Semifinali, Finali

*12.00 (19.00) – SHORT TRACK, 1000 m Femminile: Qualificazioni

12.00 (19.00) – SHORT TRACK, Staffetta 3000 m Femminile: Semifinali

13.05 (20.05) – CURLING, Torneo Maschile: Round Robin, Sessione 1

13.20 (20.20) – SLITTINO, Doppio Maschile: 1ª e 2ª Manche

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

GIOVEDÍ 10 FEBBRAIO 2022

02.05 (09.05) – CURLING, Torneo Femminile: Round Robin, Sessione 1

*02.30 (09.30) – SKELETON, Individuale Maschile: 1ª e 2ª Manche

02.30 (09.30) – SNOWBOARD, Halfpipe Femminile: Finale

*02.30 (09.30) – PATTINAGGIO DI FIGURA, Individuale Maschile: Programma Libero (FINALE)

03.30 (10.30) – SCI ALPINO, Combinata Alpina Maschile (Discesa)

04.15 (11.15) – SNOWBOARD, Cross Maschile: Qualificazione

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

07.00 (14.00) – SNOWBOARD, Cross Maschile: Finali

07.05 (14.05) – CURLING, Torneo Maschile: Round Robin, Sessione 2

07.30 (14.30) – SCI ALPINO, Combinata Alpina Maschile (Slalom Speciale)

08.00 (15.00) – SCI DI FONDO, 10 km TC Femminile

09.40 (16.40) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

12.00 (19.00) – FREESTYLE SKIING, Mixed Team Aerials

13.00 (20.00) – PATTINAGGIO VELOCITÁ, 5000 m Femminile

13.05 (20.05) – CURLING, Torneo Femminile: Round Robin, Sessione 2

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Girone

14.30 (21.30) – SLITTINO, Team Relay

VENERDÍ 11 FEBBRAIO 2022

02.05 (09.05) – CURLING, Torneo Maschile: Round Robin, Sessione 3

02.30 (09.30) – SNOWBOARD, Halfpipe Maschile: Finale

02.30 (09.30) – SKELETON, Individuale Femminile: 1ª e 2ª Manche

04.00 (11.00) – SCI ALPINO, Super Gigante Femminile

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Girone

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Quarti di Finale

07.05 (14.05) – CURLING, Torneo Femminile: Round Robin, Sessione 3

08.00 (15.00) – SCI DI FONDO, 15 km TC Maschile

09.00 (16.00) – PATTINAGGIO VELOCITÁ, 10000 m Maschile

09.40 (16.40) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Girone

09.40 (16.40) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Quarti di Finale

10.00 (17.00) – BIATHLON, 7,5 km Sprint Femminile

*12.00 (19.00) – SALTO CON GLI SCI, Individuale Maschile LH (Qualificazione)

12.00 (19.00) – SHORT TRACK, Staffetta 5000 m Maschile: Semifinali

*12.00 (19.00) – SHORT TRACK, 500 m Maschile: Qualificazioni

12.00 (19.00) – SHORT TRACK, 1000 m Femminile: Quarti, Semifinali, Finale

13.05 (20.05) – CURLING, Torneo Maschile: Round Robin, Sessione 4

13.20 (20.20) – SKELETON, Individuale Maschile: 3ª e 4ª Manche

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Girone

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Girone

SABATO 12 FEBBRAIO 2022

02.05 (09.05) – CURLING, Torneo Femminile: Round Robin, Sessione 4

03.00 (10.00) – SNOWBOARD, Cross Mixed Team

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Girone

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Quarti di Finale

07.05 (14.05) – CURLING, Torneo Maschile: Round Robin, Sessione 5

08.30 (15.30) – SCI DI FONDO, Staffetta 4×5 km Femminile

09.00 (16.00) – PATTINAGGIO VELOCITÁ, 500 m Maschile

09.00 (16.00) – PATTINAGGIO VELOCITÁ, Team Pursuit Femminile (Quarti)

09.40 (16.40) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Girone

09.40 (16.40) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Quarti di Finale

10.00 (17.00) – BIATHLON, 10 km Sprint Maschile

12.00 (19.00) – SALTO CON GLI SCI, Individuale Maschile LH (Gara)

12.00 (19.00) – PATTINAGGIO DI FIGURA, Danza sul Ghiaccio: Danza Ritmica

13.05 (20.05) – CURLING, Torneo Femminile: Round Robin, Sessione 5

13.20 (20.20) – SKELETON, Individuale Femminile: 3ª e 4ª Manche

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Girone

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Girone

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022

02.05 (09.05) – CURLING, Torneo Maschile: Round Robin, Sessione 6

02.30 (09.30) – BOB, Monobob Femminile: 1ª e 2ª Manche

03.00 (10.00) – FREESTYLE SKIING, Freeski Slopestyle Femminile: Qualificazione

03.15 (10.15) – SCI ALPINO, Slalom Gigante Maschile (1ª Manche)

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Girone

06.45 (13.45) – SCI ALPINO, Slalom Gigante Maschile (2ª Manche)

07.05 (14.05) – CURLING, Torneo Femminile: Round Robin, Sessione 6

08.00 (15.00) – SCI DI FONDO, Staffetta 4×10 km Maschile

09.40 (16.40) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Girone

10.00 (17.00) – BIATHLON, 10 km Pursuit Femminile

11.45 (18.45) – BIATHLON, 12,5 km Pursuit Maschile

12.00 (19.00) – FREESTYLE SKIING, Aerials Femminile: Qualificazione

12.30 (19.30) – SHORT TRACK, 500 m Maschile: Quarti, Semifinali, Finale

12.30 (19.30) – SHORT TRACK, Staffetta 3000 m Femminile: Finale

13.05 (20.05) – CURLING, Torneo Maschile: Round Robin, Sessione 7

14.00 (21.00) – PATTINAGGIO VELOCITÁ, 500 m Femminile

14.00 (21.00) – PATTINAGGIO VELOCITÁ, Team Pursuit Maschile (Quarti)

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Girone

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Girone

LUNEDÍ 14 FEBBRAIO 2022

02.05 (09.05) – CURLING, Torneo Femminile: Round Robin, Sessione 7

02.15 (09.15) – PATTINAGGIO DI FIGURA, Danza sul Ghiaccio: Danza Libera (FINALE)

*02.30 (09.30) – SNOWBOARD, Big Air Femminile (Qualificazione)

02.30 (09.30) – FREESTYLE SKIING, Freeski Slopestyle Femminile: Finale

*02.30 (09.30) – BOB, Monobob Femminile: 3ª e 4ª Manche

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Semifinale

05.30 (12.30) – FREESTYLE SKIING, Freeski Slopestyle Maschile: Qualificazione

06.30 (13.30) – SNOWBOARD, Big Air Maschile (Qualificazione)

07.05 (14.05) – CURLING, Torneo Maschile: Round Robin, Sessione 8

12.00 (19.00) – SALTO CON GLI SCI, Team Event Maschile LH

12.00 (19.00) – FREESTYLE SKIING, Aerials Femminile: Finale

13.05 (20.05) – CURLING, Torneo Femminile: Round Robin, Sessione 8

13.05 (20.05) – BOB, A Due Maschile: 1ª e 2ª Manche

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Partita Semifinale

MARTEDÍ 15 FEBBRAIO 2022

02.05 (09.05) – CURLING, Torneo Maschile: Round Robin, Sessione 9

02.30 (09.30) – SNOWBOARD, Big Air Femminile (Finale)

02.30 (09.30) – FREESTYLE SKIING, Freeski Slopestyle Maschile: Finale

04.00 (11.00) – SCI ALPINO, Discesa Libera Femminile

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Qualificazione Playoff

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Qualificazione Playoff

06.00 (13.00) – SNOWBOARD, Big Air Maschile (Finale)

07.05 (14.05) – CURLING, Torneo Femminile: Round Robin, Sessione 9

07.30 (14.30) – PATTINAGGIO VELOCITÁ, Team Pursuit Maschile/Femminile (Finali)

09.00 (16.00) – COMBINATA NORDICA, Individuale Maschile LH (Salto)

09.40 (16.40) – HOCKEY, Torneo Maschile: Qualificazione Playoff

10.00 (17.00) – BIATHLON, 4×7,5km Staffetta Maschile

11.00 (18.00) – PATTINAGGIO DI FIGURA, Individuale Femminile: Programma Corto

*12.00 (19.00) – COMBINATA NORDICA, Individuale Maschile 10 km (Fondo)

12.00 (19.00) – FREESTYLE SKIING, Aerials Maschile: Qualificazione

13.05 (20.05) – CURLING, Torneo Maschile: Round Robin, Sessione 10

13.15 (20.15) – BOB, A Due Maschile: 3ª e 4ª Manche

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Qualificazione Playoff

MERCOLEDÍ 16 FEBBRAIO 2022

02.05 (09.05) – CURLING, Torneo Femminile: Round Robin, Sessione 10

03.15 (10.15) – SCI ALPINO, Slalom Speciale Maschile (1ª Manche)

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Quarti di Finale

06.45 (13.45) – SCI ALPINO, Slalom Speciale Maschile (2ª Manche)

07.00 (14.00) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Quarti di Finale

07.05 (14.05) – CURLING, Torneo Maschile: Round Robin, Sessione 11

08.45 (15.45): BIATHLON, 4x6km Staffetta Femminile

09.40 (16.40) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Quarti di Finale

10.00 (17.00): SCI DI FONDO, Team Sprint TC Maschile e Femminile (Semifinali)

12.00 (19.00): SCI DI FONDO, Team Sprint TC Maschile e Femminile (Finali)

12.00 (19.00) – FREESTYLE SKIING, Aerials Maschile: Finale

12.30 (19.30) – HOCKEY, Torneo Femminile: Finale Bronzo

13.05 (20.05) – CURLING, Torneo Femminile: Round Robin, Sessione 11

14.30 (21.30) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Quarti di Finale

GIOVEDÍ 17 FEBBRAIO 2022

02.05 (09.05) – CURLING, Torneo Maschile: Round Robin, Sessione 12

02.30 (09.30) – FREESTYLE SKIING, Freeski Halfpipe Femminile: Qualificazione

03.30 (10.30) – SCI ALPINO, Combinata Alpina Femminile (Discesa)

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Femminile: Finale Oro

05.30 (12.30) – FREESTYLE SKIING, Freeski Halfpipe Maschile: Qualificazione

07.00 (14.00) – SCI ALPINO, Combinata Alpina Femminile (Slalom Speciale)

07.05 (14.05) – CURLING, Torneo Femminile: Round Robin, Sessione 12

09.00 (16.00) – COMBINATA NORDICA, Staffetta Maschile LH (Salto)

09.30 (16.30) – PATTINAGGIO VELOCITÁ, 1000 m Femminile

11.00 (18.00) – PATTINAGGIO DI FIGURA, Individuale Femminile: Programma Libero (FINALE)

12.00 (19.00) – COMBINATA NORDICA, Staffetta Maschile 4×5 km (Fondo)

13.05 (20.05) – CURLING, Torneo Maschile: Semifinali

VENERDÍ 18 FEBBRAIO 2022

02.30 (09.30) – FREESTYLE SKIING, Freeski Halfpipe Femminile: Finale

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Semifinali

07.05 (14.05) – CURLING, Torneo Maschile: Finale Bronzo

09.30 (16.30) – PATTINAGGIO VELOCITÁ, 1000 m Maschile

10.00 (17.00) – BIATHLON, 15 km Mass Start Maschile

11.30 (18.30) – PATTINAGGIO DI FIGURA, Coppie: Programma Corto

13.00 (20.00) – BOB, A Due Femminile: 1ª e 2ª Manche

13.05 (20.05) – CURLING, Torneo Femminile: Semifinali

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Partita Semifinali

SABATO 19 FEBBRAIO 2022

02.30 (09.30) – FREESTYLE SKIING, Freeski Halfpipe Maschile: Finale

02.30 (09.30) – BOB, A Quattro Maschile: 1ª e 2ª Manche

04.00 (11.00) – SCI ALPINO, Team Event (Misto)

07.00 (14.00) – SCI DI FONDO, Mass Start 50 km TL Maschile

07.05 (14.05) – CURLING, Torneo Maschile: Finale Oro

08.00 (15.00) – PATTINAGGIO VELOCITÁ, Mass Start Femminile e Maschile

10.00 (17.00) – BIATHLON, 12,5 km Mass Start Femminile

12.00 (19.00) – PATTINAGGIO DI FIGURA, Coppie: Programma Libero (FINALE)

13.00 (20.00) – BOB, A Due Femminile: 3ª e 4ª Manche

13.05 (20.05) – CURLING, Torneo Femminile: Finale Bronzo

14.10 (21.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Finale Bronzo

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022

02.05 (09.05) – CURLING, Torneo Femminile: Finale Oro

02.30 (09.30) – BOB, A Quattro Maschile: 3ª e 4ª Manche

05.00 (12.00) – PATTINAGGIO DI FIGURA, Esibizione di Gala

05.10 (12.10) – HOCKEY, Torneo Maschile: Finale Oro

08.00 (15.00) – SCI DI FONDO, Mass Start 30 km TL Femminile

xx.xx (xx.xx) – CERIMONIA DI CHIUSURA