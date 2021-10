Champions Hockey League: terminata la fase a gironi

La fase a gironi della settima edizione della Champions Hockey League va in archivio promuovendo agli ottavi di finale le cinque rappresentanti della Svezia presenti al via. Nella distribuzione per paese delle TOP16 seguono l’Austria, la Finlandia, la Germania e la Svizzera con due e la Francia, l’Italia e la Repubblica Ceca con una.

Venerdì prossimo il Bolzano, secondo classificato nel gruppo H, sarà accoppiato nel sorteggio in programma a mezzogiorno a una delle squadre prime classificate negli altri sette gironi. L’elenco annovera gli svedesi del Frölunda Göteborg (laureatisi il 4 febbraio 2020 campioni per la quarta volta) e del Rögle Ängelholm, i finlandesi del Lukko Rauma e del Tappara Tampere, gli austriaci del KAC Klagenfurt, i cechi dello Sparta Praga e gli svizzeri del Friburgo-Gotteron (i soli a chiudere la fase a punteggio pieno). L’unica preclusione nel sorteggio sarà quindi legata all’impossibilità d’incontrare l’altra compagine qualificata nel proprio raggruppamento. Nel caso dei Foxes saranno, conseguentemente, gli austriaci del Red Bull Salisburgo.

La lista delle partecipanti al sorteggio del primo turno a eliminazione diretta prevista dalla più importante competizione continentale per club di hockey su ghiaccio è completata dalle altre formazioni piazzatesi ai posti d’onore negli altri sette gruppi ovvero dagli svedesi del Växjö Lakers, del Leksands IF e del Skellefteå AIK, dai tedeschi dell’Adler Mannheim e del Red Bull Monaco, dai francesi del Rouen Dragons e dagli svizzeri del ZSC Lions Zurigo. Le gare d’andata degli ottavi di finale si disputeranno il 16/17 novembre in casa delle squadre seconde classificate. I match di ritorno avranno luogo a piste invertite il 23/24 novembre.

Champions Hockey League

GRUPPO A

Sesta giornata

Växjö Lakers (Swe) vs TPS Turku (Fin) 4-2

Fischtown Pinguins Bremerhaven (Ger) vs Sparta Praga (Cze) 1-3

La classifica

01. Sparta Praga (Cze) 13

02. Växjö Lakers (Swe) 10

03. Fischtown Pinguins Bremerhaven (Ger) 9

04. TPS Turku (Fin) 4

GRUPPO B

Sesta giornata

Frölunda Göteborg (Swe) vs IFK Helsinki (Fin) 4-1

ZSC Lions Zurigo (Sui) vs BK Mladá Boleslav (Cze)

La classifica

01. Frölunda Göteborg (Swe) 14

02. ZSC Lions Zurigo (Sui) 13

03. IFK Helsinki (Fin) 8

04. BK Mladá Boleslav (Cze) 1

GRUPPO C

Sesta giornata

Adler Mannheim (Ger) vs Losanna HC (Sui) 1-3

Cardiff Devils (Gbr) vs Lukko Rauma (Fin) 3-6

La classifica

01. Lukko Rauma (Fin) 14

02. Adler Mannheim (Ger) 11

03. Losanna HC (Sui) 8

04. Cardiff Devils (Gbr) 3

GRUPPO D

Sesta giornata

Rögle Ängelholm (Swe) vs SønderjyskE Vojens (Den) 8-3

EV Zugo (Sui) vs Red Bull Monaco (Ger) 1-6

La classifica

01. Rögle Ängelholm (Swe) 14

02. Red Bull Monaco (Ger) 12

03. EV Zugo (Sui) 10

04. SønderjyskE Vojens (Den) 0

GRUPPO E

Sesta giornata

Tappara Tampere (Fin) vs Skellefteå AIK (Swe) 4-2

Lugano (Sui) vs Eisbären Berlin (Ger) 2-4

La classifica

01. Tappara Tampere (Fin) 13

02. Skellefteå AIK (Swe) 9

03. Eisbären Berlin (Ger) 7

04. Lugano (Sui) 7

GRUPPO F

Sesta giornata

Friburgo-Gotteron (Sui) vs Leksands IF (Swe) 3-0

Slovan Bratislava (Cze) vs HC Oceláři Třinec 1-4

La classifica

01. Friburgo-Gotteron (Sui) 18

02. Leksands IF (Swe) 12

03. HC Oceláři Třinec (Cze) 6

04. Slovan Bratislava (Svk) 0

GRUPPO G

Sesta giornata

Rungsted Seier Capital (Den) vs Rouen Dragons (Fra) 2-4

KAC Klagenfurt (Aut) vs HC Donbass Donetsk (Ukr) 1-2

La classifica

01. KAC Klagenfurt (Aut) 13

02. Rouen Dragons (Fra) 10

03. HC Donbass Donetsk (Ukr) 8

04. Rungsted Seier Capital (Den) 5

GRUPPO H

Sesta giornata

Frisk Asker (Nor) vs JKH GKS Jastrzębie (Pol) 3-7

HC Bolzano (Ita) vs Red Bull Salisburgo (Aut)

La classifica

01. Red Bull Salisburgo (Aut) 14

02. HC Bolzano (Ita) 13

03. JKH GKS Jastrzębie (Pol) 7

04. Frisk Asker (Nor) 2