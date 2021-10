Pallamano: il Magdeburgo scalza il Barcellona dal trono mondiale

Il Magdeburgo si laurea per la prima volta nella sua storia campione del mondo di pallamano: la compagine diretta da Bennet Wiegert pone fine all’egemonia del Barcellona sconfiggendolo per 33-28 nell’atto conclusivo della quattordicesima edizione della IHF Super Globe andata in scena alla “King Abdullah Sport City Indoor Hall” di Gedda in Arabia Saudita.

Un trionfo sorprendente, ma fino ad un certo punto quello ottenuto dai rossoverdi divenuti, dopo il THW Kiel e il Füchse Berlin, il terzo club tedesco a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione. Il Magdeburgo, vincitore dell’ultima European League e attuale capolista a punteggio pieno della quotata Handball-Bundesliga, aveva, infatti, impressionato per la velocità e la qualità di gioco anche nelle tre precedenti sfide del torneo disputate contro la Sidney University, i campioni d’Asia dell’Al-Duhail e i vicecampioni d’Europa dell’Aalborg Handbold classificatisi al terzo posto a seguito del successo per 34-29 riportato nella finale di consolazione contro i brasiliani del Pinheiros.

Dall’altra parte il Barcellona, detentore del titolo europeo e trionfatore nelle ultime tre edizioni dell’IHF Super Globe, si ritrova a dover fare inevitabilmente i conti con un nuovo corso apertosi con Carlos Ortega all’indomani della stagione perfetta (sei trofei conquistati su sei vincendo le 61 partite giocate).

Cronaca

La finalissima vede il Magdeburgo portarsi al 24’ avanti di tre lunghezze (16-13) in virtù di un break di 5-0. Il divario tra le due contendenti si mantiene pressoché inalterato (26-24) sino ad un quarto d’ora dal termine quando il complesso tedesco imprime la svolta decisiva volando al 55’ sul 33-25. Un parziale di 7-1 che spegne le speranze del Barcellona di conquistare per la sesta volta il torneo e e portare a tre i titoli stagionali dopo i successi ottenuti nella Supercoppa di Catalogna e di Spagna

In una prestazione di alto livello fornita da tutta la squadra meritano una citazione particolare tra i vincitori l’estremo difensore danese Jannick Green (14/42) ed il terzino destro islandese Omar Ingi Magnusson (7 reti e 3 assist). Non bastano al Barça, privo del centrale croato Luka Cindric, le prove offerte da Gonzalo Pérez de Vargas (17/50) tra i pali e dal terzino destro francese Dika Mem (10 segnature) sostenuto quasi unicamente in attacco dall’ala destra Aleix Gómez (7 centri).

Pallamano, IHF Super Globe 2021: tabellino finalissima

SC MAGDEBURGO vs FC BARCELLONA 33-28 (19-16)

SC Magdeburgo: Green; Pettersson 2, Magnusson 7 (1 rig.), Chrapkowski, O’Sullivan 1, Gullerud 1, Mertens 4 – Weber 5, Saugstrup 4, Hornke 1, Damgaard 4, Bezjak 2, Smits 1, Preuss 1, Jensen. All.: Bennet Wiegert.

FC Barcellona: Gonzalo Pérez de Vargas; Aleix Gómez 7 (3 su rig.), Mem 10, Fábregas 4, Makuc 3, Lángaro 2, Ariño 1 – Thiagus Petrus, Frade, Ali Zen, Janc 1, Ángel Fernández, Richardson, N ‘Guessan, Leo Maciel. All.: Carlos Ortega.

Arbitri: Madja Gubica (Cro) e Boris Milosevic (Cro).

Pallamano, IHF Super Globe 2021

Turno preliminare

Sidney University HC (Aus) vs SC Magdeburgo (Ger) 20-32 (12-17)

Al-Wehda FC (Ksa) vs San Francisco CalHeat (Usa) 29-20 (13-6)

Quarti di finale

Al-Duhail SC (Qat) vs SC Magdeburgo (Ger) 23-35 (9-16)

Al-Noor SC (Ksa) vs EC Pinheiros (Bra) 33-34 (16-19)

Aalborg Handbold (Den) vs Al-Wehda (Ksa) 38-27 (19-10)

FC Barcellona (Esp) vs Zamalek SC (Egy) 36-32 (18-17)

Semifinali

SC Magdeburgo (Ger) vs Aalborg Handbold (Den) 32-30 (18-18)

EC Pinheiros (Bra) vs FC Barcellona (Esp) 24-39 (16-23)

Finali

3°/4° posto: Aalborg Handbold (Den) vs EC Pinheiros (Bra) 34-29 (19-11)

1°/2° posto: SC Magdeburgo (Ger) vs FC Barcellona (Esp) 33-28 (19-16)

Classifica finale

01. SC Magdeburgo (Ger)

02. FC Barcellona (Esp)

03. Aalborg Handbold (Den)

04. E.C. Pinheiros (Bra)

05. Zamalek SC (Egy)

06. Al-Duhail SC (Qat)

07. Al-Noor SC (Ksa)

08. Sidney University HC (Aus)

09. Al-Wehda (Ksa)

10. San Francisco CalHeat (Usa)

Pallamano, IHF Super Globe: vittorie per club

5 titoli: FC Barcellona (Esp).

2 titoli: Füchse Berlin (Ger) e BM Ciudad Real (Esp).

1 titolo: Al-Sadd (Qat), THW Kiel (Ger), SC Magdeburgo (Ger), Atlético Madrid (Esp) e CB Cantabria (Esp).