Pallamano Serie A: Raimond Sassari-Conversano, bel pari al Pala Santoru

Il recupero della sesta giornata della Serie A di pallamano tra la Raimond Sassari e i campioni d’Italia in carica del Conversano, terminato sul 32-32, non delude le aspettative della vigilia offrendo al pubblico presente al Pala Santoru e agli appassionati collegati in diretta via streaming un confronto piacevole e incerto sino all’ultimo. Il risultato di parità consente alla compagine turritana di confermarsi imbattuta e solitaria in seconda posizione con ora due lunghezze di ritardo dalla capolista Junior Fasano (in vetta al torneo con 13 punti senza però avere ancora osservato il proprio turno di riposo) e altrettante di vantaggio sul Pressano raggiunto al terzo posto a quota 9 proprio dai detentori del titolo.

Cronaca

Nella prima frazione la Raimond Sassari cerca, invano, la fuga. La squadra di Filiberto Kokuca, in un paio di circostanze, arriva a toccare le tre reti di vantaggio (6-3 al 9’ con Vrdoljak e 17-14 al 29’ con una conclusione deviata di Querin). La Pallamano Conversano, a cavallo dell’intervallo, costruisce un break di 6-2 che gli consente al 35’ di portarsi per la prima volta avanti nel punteggio (20-19 con un contropiede di Rossetto). I padroni di casa restituiscono immediatamente il parziale tornando, a un quarto d’ora dal termine, a vantare un +3 sui rivali (25-22 con un’azione di rimessa finalizzata da Bronzo).

I campioni d’Italia, ancora sotto di due reti 27-29 a meno di otto minuti dalla fine, ribaltano in poco più di 120 secondi la situazione a proprio favore andando a segno due volte con Moretti (una su rigore) e una con Radovcic in contropiede. Vrdoljak e Brzic risospingono avanti la Raimond Sassari (31-30). Un’iniziativa personale di Degiorgio permette alla Pallamano Conversano di riportarsi al 58’ in parità. L’emozionante finale riserva una rete per parte. A una potente conclusione dalla distanza di Vrdoljak risponde a 57’’ dalla fine Nelson con una pregevole giocata.

Top Scorers

Il miglior marcatore dell’incontro si rivela il pressoché infallibile Umberto Bronzo: la giovane ala destra della Raimond Sassari chiude per la seconda volta consecutiva in doppia cifra (10 bersagli equamente divisi tra i due tempi con una grande varietà di soluzioni) Sul versante opposto spiccano le nove realizzazioni di Alessio Moretti. Il terzino sinistro biancoverde rileva nella ripresa da Sedzad Abdurahmanovic (irrefrenabile soprattutto nei primi 15′) una buona parte del peso dell’attacco della squadra diretta da Alessandro Tarafino mettendo a segno nei secondi trenta minuti ben sette reti.

Pallamano Serie A: la classifica aggiornata

01. Junior Fasano 13 (7)

02. Raimond Sassari 11 (6)

03. Conversano 9 (6)

04. Pressano 9 (6)

05. Brixen Südtirol 8 (7)

06. Bolzano 7 (7)

07. Alperia Merano 6 (7)

08. Cassano Magnago 6 (7)

09. Sparer Eppan 5 (6)

10. Trieste 4 (6)

11. Carpi 2 (6)

12. Teamnetwork Albatro Siracusa 2 (7)

13. Secchia Rubiera 2 (6)

* Fra parentesi le gare giocate.