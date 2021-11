Record nell’Ironman Messico per il campione Olimpico Kristian Blummenfelt

Il norvegese Kristian Blummenfelt fa la storia nel mondo Ironman. A Cozumel in Messico il campione Olimpico ha il suo debutto sulla lunga distanza 3.000 metri di nuoto, 180 chilometri di ciclismo e 42 chilometri di corsa, stravincendo con un tempo da record 7 ore 21 minuti 12 secondi.

Un 2021 da incorniciare

Il suo 2021 si conclude con la vittoria ai giochi olimpici di Tokyo 2020 in Luglio, con la conquista del titolo mondiale Worl Triathlon in settembre e ora con questa strepitosa impresa all’Ironman di Cozumel, tutti si chiedono cosa potrà dimostrare in futuro.

La cronaca di gara

Per quanto riguarda la cronaca, Blu è uscito davanti al termine dei 3.800 metri di nuoto, con un tempo strepitoso di 39’39” favorito dalla corrente a favore che sempre caratterizza la prova messicana. Dopo la T2, davanti si ritrovano in 14, il norvegese va via insieme allo svedese Patrik Nilsson e i due cominciano a guadagnare vantaggio sugli inseguitori. Dal 100° chilometro Blu resta solo (Nilsson poi si fermerà in T2) e da lì comincia la sua gara solitaria: nonostante l’asfalto bagnato e scivoloso, il norvegese chiude in 4:02:40 a 42.2 km/h di media (55 km/h la velocità massima) su un percors che presentava 379 metri di dislivello. Terzo step la maratona: la temperatura è di 27°, l’umidità al 81%, queste le condizioni atmosferiche che vedono Blummenfelt partire subito molto forte (3’30”), quindi rallentare il ritmo per poi riaccelerare nel finale chiudendo in 2:35:23, con un ritmo medio di 3’47” al chilometro.