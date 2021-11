Serie A di futsal, 6° turno: il Petrarca Padova allunga in vetta, il CMB Matera sale al secondo posto

Il Syn-Bios Petrarca Padova consolida il suo primato in classifica nella Serie A di futsal: la formazione diretta da Luca Giampaolo conquista il suo sesto successo in altrettanti impegni di campionato andando a imporsi in casa della Sandro Abate per 6-4. La terza affermazione esterna consente ai bianconeri di portare a cinque le lunghezze di vantaggio in classifica sulla prima antagonista costituita ora dall’Opificio 4.0 CMB Matera largamente vittorioso in trasferta sul Vitulano Drugstore Manfredonia per 7-3. I detentori del titolo dell’Italservice Pesaro, impegnati nei giorni scorsi senza fortuna all’RDS Stadium di Rimini nel gruppo 4 del Main Round di Champions League, scivolano in terza posizione a sette punti dalla capolista.

Perde terreno dalla vetta anche la Feldi Eboli: i rossoblu, superati in casa nel derby dal Napoli Futsal per 6-3, si ritrovano a condividere la quarta posizione a quota 10, oltre che con la Sandro Abate, anche con il Futsal Pescara e l’Olimpus Roma usciti rispettivamente vittoriosi dai confronti interni disputati contro il Ciampino Aniene (4-2) e la Cormar Polistena (8-1). L’ottavo posto, l’ultimo utile per i playoff, spetta al momento al Real San Giuseppe: la compagine guidata da Carmine Tarantino, in serie positiva da quattro turni, allunga a tre la striscia di pareggi consecutivi rendendosi protagonista di una clamorosa rimonta dallo 0-5 al 5-5 sul parquet dell’L84. Identica serie di risultati di parità per la Came Dosson riuscita, sul neutro di Salsomaggiore Terme, nel remake della semifinale scudetto della passata stagione contro la Meta Catania Bricocity a evitare quantomeno il ko risalendo dallo 0-2 d’inizio ripresa.

Serie A di futsal

I risultati della sesta giornata

Vitulano Drugstore Manfredonia vs Opificio 4.0 CMB Matera 3-7 (1-4)

Came Dosson vs Meta Catania Bricocity 2-2 (0-1)

Feldi Eboli vs Napoli Futsal 3-6 (0-1)

Futsal Pescara vs Cormar Polistena 8-1 (1-0)

L84 vs Real San Giuseppe 5-5 (3-0)

Olimpus Roma vs Ciampino Aniene 4-2 (3-2)

Sandro Abate vs Syn-Bios Petrarca 4-6 (2-1)

Todis Lido di Ostia vs Italservice Pesaro (23 novembre)

La classifica

01. Syn-Bios Petrarca 18

02. Opificio 4.0 CMB Matera 13

03. Italservice Pesaro* 11

04. Futsal Pescara 10

05. Olimpus Roma 10

06. Feldi Eboli 10

07. Sandro Abate 10

08. Real San Giuseppe 9

09. Ciampino Aniene 8

10. Napoli Futsal 7

11. L84 7

12. Meta Catania Bricocity 7

13. Cormar Polistena 6

14. Came Dosson 3

15. Todis Lido di Ostia* 1

16. Vitulano Drugstore Manfredonia 1

* Una partita in meno.

La classifica marcatori

9 reti: Patias (Real San Giuseppe).

6 reti: Pina (Ciampino Aniene), Misael (Futsal Pescara), Cabeça (L84), Dimas (Olimpus Roma), Cesaroni (Opificio 4.0 CMB Matera) e Suazo (Sandro Abate)

5 reti: Gui (Futsal Pescara), Musumeci (Meta Catania Bricocity), Fernandinho (Napoli Futsal), Parrel e Rafinha (Syn-Bios Petrarca).