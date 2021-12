Coppa America: torna Alinghi con Red Bull Racing

Nella conferenza stampa online di oggi organizzata dalla Societè Nautique de Geneve, è arrivato l’annuncio ufficiale. Alinghi torna dopo 11 anni nel circo della Coppa America, la prima vera notizia è che l’imprenditore Ernesto Bertarelli che con Alinghi nel 2003 vinse al primo tentativo la Vecchia Brocca nelle acque di Auckland strappandola ai kiwis e riportandola per la prima volta in Europa dal 1851, dove l’ha poi difesa con successo nel 2007 a Valencia, avrà uno sponsor e partener tecnico d’eccezione del calibro di Red Bull Racing.

La partnership Alinghi e Red Bull Racing

Il Team manager di Red Bull Racing Christian Horner ha confermato la Partnership con il team elvetico. In conferenza stampa Bertarelli ha parlato dei legami con il marchio Red Bull: “Dentro la RedBull Racing noi e il team di F1 saremo diversi ma dentro la stessa grande famiglia, e ci aspettiamo ovviamente di potere avere dei benefici in termini di tecnologia da quest’unione”. Prosegue spiegando alla stampa: “11 anni dopo l’ultima regata siamo tornati, siamo stati i primi vincerla al primo tentativo, i primi a portarla in Europa e i primi che hanno organizzato una Coppa con 11 team a Valencia. Siamo Confidenti di avere un team competitivo in vista della prossima Coppa America”.