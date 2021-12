La Formula 1 delle moto d’acqua, ultima tappa del Campionato del Mondo in Kuwait

E’ Formula 1 anche questa quelle delle moto d’acqua, un Campionato del Mondo nato nel 2011 che appassiona e che entusiasma non solo chi lo pratica perché divertente anche guardare, soprattutto se c’è in mare l’idolo locale che in patria è una specie di eroe nazionale, Yousef al Abdullrazaq già quattro vuole Campione del Mondo che di professione è analista finanziario. La gara del Campionato del Mondo è ospitata da Kuwait city e Yousef gioca in casa, presente anche il fenomeno francese Jeremy Perez (35 anni marsigliese con moglie italiana anche lei pilota di moto d’acqua) oltretutto il vincitore della tappa Italiana di Olbia.

L’ultima tappa di Coppa de Mondo in Kuwait

L’UIM-ABP Aquabike Grand Prix of Kuwait 2021, organizzato da H2O Racing in collaborazione con il Kuwait Watersports Club, è stato il primo evento sportivo internazionale tenutosi in Kuwait. Nella categoria Runabout il tre volte campione del mondo Jeremy Perez, in una gara appassionante e in forse fino all’ultimo giro, classificandosi al settimo posto ha battuto per soli due punti nella classifica generale il Campione del Mondo uscente e pilota di casa Yousef Al Abdulrazzaq. Il pilota del Kuwait ha conquistato però il podio del Gran Premio per la gioia del suo pubblico entusiasta.