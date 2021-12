Pallanuoto: ultima partita dell’anno per il Settebello a Madrid, perde con la Spagna 20-12

Nell’ultima partita dell’anno del common training a Madrid, il Settebello perde 20-16 con la Spagna fornendo una buona prestazione. Ritmi abbastanza elevati, considerando la fatica degli allenamenti ed i carichi di lavoro.

Le considerazioni del ct Alessandro Campagna

Il comportamento della squadra, composta da un mix tra i più esperti e atleti del progetto giovani e priva di Nicholas Presciutti, Francesco Di Fulvio e Andrea Fondelli, soddisfa il commissario tecnico Alessandro Campagna: “sono contento di tutto il collegiale in cui, di fatto, abbiamo giocato quattro partite con la Spagna, tre di allenamento e questa ufficiale”, continua Campagna “abbiamo lavorato in dodici perchè Renzuto fin dal primo allenamento accusava un affaticamento muscolare, e i ragazzi erano molto spremuti fisicamente, ho visto alcuni miglioramenti, belle giocate e molta qualità. Oggi fin a quando ha retto la difesa abbiamo giocato molto bene, quando le energie sono diminuite l’attacco ha tenuto ma la difesa un pò meno, ma nel complesso ci siamo stati. Dovremo migliorare in tantissime altre cose e una di queste è l’abitudine a giocare partite ravvicinate e molto intense”. Il primo appuntamento del nuovo anno dei campioni del mondo è fissato il 18 gennaio 2022 in World League contro la Serbia, in casa dei campioni olimpici.