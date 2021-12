Real San Giuseppe-Napoli Futsal: il derby campano apre il 14° turno della Serie A di futsal

La penultima giornata d’andata della Serie A di calcio a cinque si apre martedì 28 dicembre al PalaSele di Eboli con l’interessante derby campano tra il Real San Giuseppe, settimo in compagnia di Meta Catania Bricocity e Futsal Pescara con 19 punti all’attivo, e il Napoli Futsal quarto in coabitazione con l’Olimpus Roma a quota 23.

Come arrivano le due squadre

Le due contendenti, prima della pausa, godevano di un ottimo momento di forma. I sette punti conquistati nelle tre esibizioni più recenti hanno contribuito ad alimentare le ambizioni del Real San Giuseppe in chiave Final Eight di Coppa Italia. La formazione diretta da Carmine Tarantino, dopo i successi interni riportati contro Cormar Polistena e Ciampino Aniene, ha, infatti, conseguito a Policoro un pareggio per 5-5 contro l’Opificio 4.0 CMB Matera. Nell’ultimo impegno sostenuto il Napoli Futsal ha, invece, allungato a cinque la striscia di risultati utili ottenendo, davanti al proprio pubblico, un’affermazione per 6-4 contro il Futsal Pescara.

Real San Giuseppe-Napoli Futsal: focus reti

Il Real San Giuseppe vanta con 49 reti all’attivo il secondo miglior attacco del torneo. Soltanto il Ciampino Aniene è andato a segno un maggior numero di volte (55). Le realizzazioni giallo-blu sono state così distribuite: 17 del capocannoniere del torneo Alessandro Patias, 12 da Juan Adrian Salas, 6 da Strahinja Petrov, 3 da Lucas Paolo Bocca, 4 da Joselito, 2 da Manoel Crema, Vinicius Duarte e Leonardo Micheletto, una da Marco Ercolessi. I problemi per il Real San Giuseppe arrivano dalla fase difensiva avendo, come il Sandro Abate, incassato 45 gol al passivo. Peggio hanno fatto soltanto il Vitulano Drugstore Manfredonia con 46 e la Cormar Polistena con 55.

Più equilibrato il rapporto del Napoli Futsal. La compagine guidata da Piero Basile detiene, infatti, il quinto attacco più prolifico (43 reti segnate) e la quarta difesa meno battuta (36 gol subiti) in compagnia di Olimpus Roma, Meta Catania Bricocity e Feldi Eboli. Per gli azzurri sono andati a bersaglio: 11 volte Fernandinho, 10 Rodolfo de Araujo Fortino, 4 Attilio Arillo e Bruno Coelho, 3 Adriano Foglia, Neic Hozjan e Luis Felipe Naibo Turmena, una Alex, Luca De Simone, Renzo Grasso e Fernando Perugino.

Arbitri

Real San Giuseppe-Napoli Futsal, in programma martedì 28 dicembre al PalaSele di Eboli alle ore 18.30 (diretta su Sky Sport Calcio, canale 202), sarà arbitrata da Simone Zanfino di Agropoli e Paolo De Lorenzo di Brindisi. Il cronometrista sarà Nicola Acquafredda di Molfetta.