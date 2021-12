Serie A1 di hockey su pista: vittorie esterne per Vercelli e Grosseto, pari tra Correggio e Bassano

Le prime tre gare del nono turno della Serie A1 di hockey su pista fanno registrare, oltre alle affermazioni esterne dell’Engas Vercelli sulla Tierre Chimica Montebello per 4-3 e dell’Edilfox Grosseto sulla Telea Medical Sandrigo per 6-4, il pareggio per 2-2 tra la Bidielle Correggio e l’Ubroker Bassano. Il quadro della giornata si completerà mercoledì con la disputa delle altre quattro partite tra cui spiccano il confronto al vertice tra il GSH Trissino, capolista a punteggio pieno, e il Galileo Follonica secondo a quota 20 e il “classico” dell’hockey su pista ovverossia GDS Impianti Forte dei Marmi–Amatori Wasken Lodi.

L’Engas Vercelli risale al terzo posto. La compagine piemontese si lascia prontamente alle spalle il pesante 1-5 subito a Follonica andando a imporsi a Montebello per 4-3. I padroni di casa riescono nel primo tempo a tenere il passo della squadra del Golfo. Antonio Miguelez ricuce puntualmente i tentativi di fuga degli ospiti promossi da Massimo Tataranni su rigore e Cosimo Mattugini. Nella ripresa l’Engas Vercelli allunga sul 4-2 con le realizzazioni di Juan José Moyano e Giorgio Maniero rendendo inutile la realizzazione di Diego Nicoletti. Il terzo successo esterno consente alla formazione diretta dal catalano Sergi Punset d’issarsi con i suoi 18 punti da sola alle spalle delle due battistrada scavalcando, oltre all’Amatori Wasken Lodi, anche l’Ubroker Bassano salita a quota 17 a seguito del sofferto 2-2 conseguito a Correggio.

I giallorossi passati in vantaggio con Samuele Muglia subiscono il ritorno della compagine emiliana a segno sul finire del tempo con Max Thiel ed Enrico Zucchiatti. Un rigore di Andrea Scuccato a 3’ e 37’’ dal termine evita al complesso veneto, privo di Federico Ambrosio, la terza sconfitta. La Bidielle Correggio rimanda per l’ennesima volta l’appuntamento con la vittoria ma il pareggio permette quantomeno ai biancorossoblu, penultimi con 4 punti, di tornare al settimo tentativo a muovere la propria classifica.

L’Edilfox Grosseto bissa il successo interno contro la Tierre Chimica Montebello prevalendo piuttosto agevolmente in trasferta sulla Telea Medical Sandrigo per 6-4. Grande protagonista, tra i biancorossi, il ventitreenne attaccante inglese Alex Mount autore di tre reti e un assist. La seconda vittoria esterna permette alla compagine maremmana di agganciare al quinto posto l’Amatori Wasken Lodi a quota 16. Non riesce alla Telea Medical Sandrigo, confermatasi in decima posizione con 8 punti all’attivo, di allungare a tre la striscia di risultati utili consecutivi.

Serie A1 di hockey su pista

I risultati della nona giornata

Tierre Chimica Montebello vs Engas Vercelli 3-4 (2-2)

Telea Medical Sandrigo vs Edilfox Grosseto 4-6 (0-2)

Bidielle Correggio vs Ubroker Bassano 2-2 (2-1)

GSH Trissino vs Galileo Follonica (15 dicembre)

Why Sport Valdagno vs HP Matera (15 dicembre)

GDS Impianti Forte dei Marmi vs Amatori Wasken Lodi (15 dicembre)

Gamma Innovation Sarzana vs TeamServiceCar Monza (15 dicembre)

La classifica

01. GSH Trissino* 24

02. Galileo Follonica* 20

03. Engas Vercelli 18

04. Ubroker Bassano 17

05. Amatori Wasken Lodi* 16

06. Edilfox Grosseto 16

07. GDS Impianti Forte dei Marmi* 15

08. Gamma Innovation Sarzana* 10

09. Tierre Chimica Montebello 9

10. Telea Medical Sandrigo 8

11. Why Sport Valdagno* 6

12. TeamServiceCar Monza* 5

13. Bidielle Correggio 4

14. HP Matera* 0

* Una partita in meno.