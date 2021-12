WWE, licenziamento Jeff Hardy: tutti i dettagli della vicenda

Una delle notizie che i fan del wrestling e WWE non volevano leggere: licenziato Jeff Hardy. Il campione e stella di Smackdown è stato lincenziato dalla federazione dei McMahon a causa dei suoi problemi di alcolismo. La notizia l’ha riportata il noto portale americano Fighftul e nel mentre si attende un comunicato ufficiale da parte della Compagnia. Una situazione difficile che ha visto la WWE obbligata.

Jaff Hardy licenziato dalla WWE: come si è arrivati a ciò

Una situazione limite che ha mostrato i suoi segnali già in passato, durante un live event della WWE in Texas dove Jeff ha lasciato il match in cui era convolto in condizioni apparentemente instabili. La Compagnia ha poi deciso di estrometterlo dalla card del live event in programma domenica a Corpus Christi.

Bisogna dire che i suoi problemi con alcol e stupefacenti sono documentati e risaputi. La WWE gli aveva offerto un percorso di riabilitazione dopo essere stato arrestato e si pensava che i problemi fossero risolti. Alla fine la batosta.

Sulla delicata questione è intervenuto anche l’attuale WWE Champion Big E, che su Twitter ha postato un messaggio di supporto nei confronti di Jeff Hardy, specificando come nessuno, tra fan e addetti ai lavori, abbia mai avuto da dire qualcosa di negativo sul suo conto.

Da quando è stato annunciato, i fan ma non solo si sono scatenati commentando quanto accaduto. Si è parlato molto di Hardy e delle sue condizioni di salute. Anche Andrew Zarian del podcast Mat Men Pro Wrestling, ha riportato degli aggiornamenti dopo aver chiesto alle sue fonti.

“Quello che mi è stato detto è che Jeff nell’ultimo periodo si è comportato molto bene. Di tanto in tanto beve, ma le ultime due settimane sono state molto difficili per lui. Questo è quello che mi hanno detto, spero stia bene”.