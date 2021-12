WWE, Sabu contro The Undertaker: “Ne ha fatti licenziare tanti”

Quando pensiamo al mondo della WWE è impossibile non immaginarci The Undertaker. Il becchino più famoso del mondo ha scritto pagine incredibili di questa disciplina, facendosi amare da tutti i fan. Un amore non corrisposto, però, in Federazione. Attorno al suo nome però non sempre vengono accostate buone parole, sono molti infatti quei wrestler che nel corso del tempo hanno attaccato il becchino per quanto fatto in WWE. Molti non ne parlano male a livello professionale, ma a livello umano, come detto da Sabu.

Sabu contro The Undertaker: “Era un wrestler leggero”

Tanti gli elogi, ma tante anche le critiche verso la superstar WWE. Ultima in ordine di tempo Sabu, che in una recente intervista con Vinny Vegas ha dichiarato che Undertaker ha fatto licenziare molti lottatori considerati da lui duri:

“Credo che sia giusto essere duri e rigidi nel ring, tutti sono liberi di interpretare la disciplina come vogliono. Non mi piacciono i wrestler leggeri, e Undertaker era uno di quelli, diamine a volte neanche lo sentivi quando lottavi con lui. Al contrario lui non apprezzava quei wrestler che ci andavano giù pesanti e posso garantirvi che ne ha fatti licenziare molti di quelli che si sono comportati in quel modo con lui. Generalmente tutti quelli che sono al top della compagnia adottano questo comportamento.”