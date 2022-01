Europei di pallamano, Main Round Gruppo 2: Spagna sola al comando

Il primo turno del Main Round degli Europei di pallamano si rivela particolarmente favorevole alla Spagna: i campioni in carica, largamente vittoriosi sulla Germania per 29-23, si ritrovano nel Gruppo 2, in scena all’ Ondrej Nepela Aréna di Bratislava, in vetta da soli con due punti di vantaggio su un quartetto composto oltre che dalla selezione tedesca anche da Norvegia, Svezia e Russia.

“Los Hispanos”, sotto 10-11 al 21’, avviano un tramortente parziale di 10-2 che gli consente venti minuti più tardi di guidare nel punteggio con sette lunghezze di vantaggio (20-13). A determinare il break iberico contro una squadra che si era presentata all’appuntamento imbattuta e con il miglior attacco del torneo sono le parate di Gonzalo Perez de Vargas (16/39 al termine), l’intensità difensiva e la precisione al tiro in particolare di Ferran Sole Sala e Aleix Gomez Abello. Antonio Garcia Robledo è nominato MVP del match (3 reti e 6 assist) ma meritevoli di essere segnalate sono anche le prestazioni di Jorge Maqueda Peno (6 gol e 3 assist) e Agustin Casado Marcelo (5 centri e 9 assist).

La Svezia, protagonista di una sofferta qualificazione nel Preliminary Round, torna a esibirsi ai livelli che gli sono consoni conseguendo una convincente affermazione per 29-23 sulla Russia. A spezzare l’equilibrio è sul finire della prima frazione un parziale di 4-0 che permette ai vicecampioni del mondo di issarsi sul 16-12. La Russia si tiene in partita sino a un quarto d’ora dal termine (18-21) prima d’incassare un 3-0 generato dalle realizzazioni di Valter Chrint e dell’implacabile Hampus Wanne (MVP e miglior realizzato dell’incontro con 9/10 al tiro). Tra i vincitori non si può fare a meno di evidenziare anche la prova offerta dall’estremo difensore Andreas Palicka (15/39).

Il quadro dei risultati del Gruppo 2 è completato dalla schiacciante vittoria (41-32) riportata dalla Norvegia sulla Polonia. La rappresentativa scandinava impiega poco più di una decina di minuti per prendere le misure agli avversari e allungare in modo decisivo. Notevoli le prestazioni offerte in fase offensiva da Sebastian Barthold (MVP con 10/10 al tiro), Sander Sagosen (9/10) e Kristian Bjornsen (9/10) nella Norvegia e da Arkadisuz Moryto (10/10 con 7/7 dai sette metri) nella Polonia.

Europei di pallamano, Main Round Gruppo 2

Risultati utili Preliminary Round

Polonia vs Germania 23-30 (12-15)

Spagna vs Svezia 32-28 (17-14)

Norvegia vs Russia 22-23 (12-14)

Prima giornata

Germania vs Spagna 23-29 (12-14)

Polonia vs Norvegia 31-42 (15-21)

Russia vs Svezia 23-29 (13-16)

Seconda giornata (21 gennaio)

Polonia vs Svezia

Germania vs Norvegia

Russia vs Spagna

Terza giornata (23 gennaio)

Spagna vs Norvegia

Polonia vs Russia

Germania vs Svezia

Quarta giornata (25 gennaio)

Svezia vs Norvegia

Polonia vs Spagna

Germania vs Russia

La classifica

01. Spagna 4

02. Norvegia 2

03. Svezia 2

04. Germania 2

05. Russia 2

06. Polonia 0