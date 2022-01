Europei di pallamano 2022: definite le semifinali

Le semifinali della quindicesima edizione degli Europei di pallamano vedranno venerdì 28 gennaio all’MVM Dome di Budapest la Spagna opposta alla Danimarca e la Francia alla Svezia. A completare il quadro della Final Four sono “Les Bleus”. I campioni olimpici si rendono protagonisti nell’ultimo confronto del Gruppo 1 del Main Round di una brillante affermazione in rimonta sulla Danimarca per 30-29 nel remake dell’atto conclusivo di Tokyo.

La Francia, alla ricerca del punto qualificazione, si ritrova, in una gara di rincorsa, ancora sotto di cinque reti (22-27) a dodici minuti dal termine. Un break di 4-0 permette alla selezione transalpina di tornare a contatto con gli avversari (26-27 al 53:37). Il finale in volata vede Dika Mem (8/14) siglare a 99 secondi dalla sirena il primo ma decisivo vantaggio francese. Non bastano alla Danimarca le notevoli prove di Jacob Holm (MVP dell’incontro con 9/13 al tiro) e Niklas Kirkelokke (10/15) per evitare la sconfitta e il conseguente scivolamento al secondo posto nel raggruppamento.

A restare esclusa dalla zona medaglie è l’Islanda che vede perdere di significato il largo successo (34-24) ottenuto in precedenza contro il fanalino di coda Montenegro. Un confronto a senso unico ma caratterizzato dal bel duello a distanza tra l’islandese Ómar Ingi Magnússon e il montenegrino Milos Vujovic (MVP) entrambi a segno in undici occasioni. Il quadro dei risultati è completato dall’ininfluente pareggio (28-28) tra la Croazia e i Paesi Bassi padroni di casa. Gli “Orange” evitano il ko a tre secondi dal termine grazie a una realizzazione di Luc Steins (6/6). Ad aggiudicarsi la palma del miglior in campo è però il croato Ivan Martinovic (12/17).

Europei di pallamano 2022, Main Round Gruppo 1 (MVM Dome di Budapest)

Risultati utili Preliminary Round

Danimarca vs Montenegro 30-21 (18-10)

Islanda vs Paesi Bassi 29-28 (15-13)

Croazia vs Francia 22-27 (11-13)

Prima giornata

Montenegro vs Croazia 32-26 (15-9)

Francia vs Paesi Bassi 34-24 (15-12)

Danimarca vs Islanda 28-24 (17-14)

Seconda giornata

Montenegro vs Paesi Bassi 30-34 (16-18)

Francia vs Islanda 21-29 (10-17)

Danimarca vs Croazia 27-25 (12-11)

Terza giornata

Islanda vs Croazia 22-23 (12-10)

Danimarca vs Paesi Bassi 35-23 (21-12)

Montenegro vs Francia 27-36 (12-16)

Quarta giornata

Montenegro vs Islanda 24-34 (8-17)

Paesi Bassi vs Croazia 28-28 (15-13)

Danimarca vs Francia 29-30 (17-12)

La classifica

01. Francia* 8

02. Danimarca* 8

03. Islanda 6

04. Croazia 3

05. Paesi Bassi 3

06. Montenegro 2

* Francia e Danimarca si qualificano per le semifinali.

Europei di pallamano 2022, Main Round Gruppo 2 (Ondrej Nepela Arena di Bratislava)

Risultati utili Preliminary Round

Polonia vs Germania 23-30 (12-15)

Spagna vs Svezia 32-28 (17-14)

Norvegia vs Russia 22-23 (12-14)

Prima giornata

Russia vs Svezia 23-29 (13-16)

Germania vs Spagna 23-29 (12-14)

Polonia vs Norvegia 31-42 (15-21)

Seconda giornata

Russia vs Spagna 25-26 (11-12)

Polonia vs Svezia 18-28 (6-14)

Germania vs Norvegia 23-28 (12-14)

Terza giornata

Polonia vs Russia 29-29 (13-12)

Germania vs Svezia 21-25 (10-12)

Spagna vs Norvegia 23-27 (11-14)

Quarta giornata

Polonia vs Spagna 27-28 (13-14)

Germania vs Russia 30-29 (16-12)

Svezia vs Norvegia 24-23 (9-14)

La classifica

01. Spagna* 8

02. Svezia* 8

03. Svezia 6

04. Germania 4

05. Russia 3

06. Polonia 1

* Spagna e Svezia si qualificano per i quarti di finale.

Europei di pallamano 2022, semifinali (28 gennaio)

Spagna vs Danimarca (ore 18:00)

Francia vs Svezia (ore 20:30)