Europei di pallamano 2022: la finale è Spagna-Svezia

La finale della quindicesima edizione dei Campionati Europei di pallamano, in programma domenica 30 gennaio all’MVM Dome di Budapest (ore 18:00), vedrà i bicampioni in carica della Spagna opposti alla Svezia la rappresentativa nazionale più titolata del Vecchio continente con quattro trofei. Le due selezioni si sono già contese l’oro europeo in due circostanze. Il bilancio è in parità avendo la Svezia trionfato nel 1998 in Italia (25-23 a Bolzano) e la Spagna in Croazia (29-23 a Zagabria). Il precedente più recente è legato al match del Preliminary Round di questa edizione vinto dalla Roja per 32-28.

Semifinale: Spagna vs Danimarca 29-25 (13-14)

La Spagna si guadagna per la quarta volta consecutiva (settima complessiva) l’accesso all’atto conclusivo del torneo prendendosi una bella rivincita sui campioni del mondo della Danimarca: la selezione iberica che nel 2021 aveva visto infrangersi, sempre a livello di semifinale, i sogni di gloria mondiali e olimpici contro quella scandinava, fa suo il match alla distanza per 29-25 facendo leva soprattutto sugli interventi dell’estremo difensore Gonzalo Perez de Vargas (14/37) e sulla notevole prestazione al tiro di Aleix Gomez Abello (11/14) eletto MVP dell’incontro.

Semifinale: Francia vs Svezia 33-34 (14-17)

La Svezia, nonostante le assenze di Hampus Wanne, Niclas Ekberg, Felix Claar e Lukas Sandell, centra la sesta finale della sua storia prevalendo in un emozionante finale per 34-33 sui campioni olimpici della Francia privi di Kentin Mahe. A decidere la sfida è a sette secondi dal termine una grande parata del rientrante Andreas Palicka (3 reti e 12/37) su una conclusione di Ludovic Fabregas. La palma di migliore in campo va però al suo compagno di squadra Jim Gottfridsson (9/10 e 6 assist). Sul versante opposto merita di essere sottolineata la prestazione di Aymeric Minne (8/9 e 3 assist) principale artefice nella ripresa dell’incompleto tentativo di rimonta dei transalpini.

Finale 5°/6° posto: Islanda vs Norvegia 33-34 d.t.s. (12-16) (27-27)

Un gol dalla distanza di Harald Reinkind a un secondo dal termine dei tempi supplementari consente alla Norvegia di piegare l’Islanda per 34-33 nella finale per il quinto posto, utile per l’ammissione diretta ai prossimi Mondiali in programma in Polonia e Svezia nel gennaio 2023.

Europei di pallamano 2022

Finali

3°/4° posto: Francia vs Danimarca (domenica 30 gennaio, ore 15:30)

1°/2° posto: Spagna vs Svezia (domenica 30 gennaio, ore 18:00)