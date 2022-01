Europei di pallamano 2022: la Svezia trionfa allo scadere

La Svezia torna dopo vent’anni a salire sul tetto d’Europa nella pallamano: la selezione guidata dal norvegese Glenn Solberg si aggiudica la quindicesima edizione della massima rassegna continentale, andata in scena in Ungheria e Slovacchia, sconfiggendo i bicampioni uscenti della Spagna per 27-26 nell’atto conclusivo del torneo disputato all’MVM Dome di Budapest.

A sancire, allo scadere di una sfida dominata dall’equilibrio, il quinto titolo per la rappresentativa scandinava è un rigore procurato e trasformato dal rientrante Niclas Ekberg. Non riesce dunque alla rinnovata Spagna di eguagliare il tris di trionfi consecutivi agli Europei conseguito proprio dalla Svezia a cavallo del 2000.

La Danimarca, vincitrice delle ultime due edizioni del Mondiale, pone fine al digiuno di medaglie nel torneo del Vecchio continente che si protraeva dall’argento conquistato nel 2014 in casa prevalendo nella finale di consolazione sui campioni olimpici della Francia per 35-32 dopo i tempi supplementari.

Gli svedesi fanno incetta di premi anche a livello individuale: il centrale Jim Gottfridsson (re degli assist con 54) diviene il terzo giocatore a essere proclamato per due volte MVP degli Europei dopo il croato Ivano Balic e il francese Nikola Karabatic mentre il pivot Oscar Bergendhal viene eletto miglior difensore. Il titolo di capocannoniere va, invece, all’islandese Ómar Ingi Magnusson (59 reti in otto gare) davanti al danese Mikkel Hansen (47 gol in sette incontri) e al polacco Arkadiusz Moryito (46 segnature in sette gare).

L’All-Star team di Euro 2022 si compone del portiere Viktor Hallgrimsson (Islanda), del centrale Luc Steins (Paesi Bassi), del pivot Johannes Golla (Germania), del terzino destro Mathias Gidsel (Danimarca), del terzino sinistro Mikkel Hansen (Danimarca), dell’ala destra Aleix Gómez (Spagna) e dell’ala sinistra Milos Vujovic (Montenegro).

Europei di pallamano 2022: la classifica finale

01. Svezia

02. Spagna

03. Danimarca

04. Francia

05. Norvegia

06. Islanda

07. Germania

08. Croazia

09. Russia

10. Paesi Bassi

11. Montenegro

12. Polonia

13. Repubblica Ceca

14. Serbia

15. Ungheria

16. Slovenia

17. Bielorussia

18. Slovacchia

19. Portogallo

20. Austria

21. Lituania

22. Macedonia del Nord

23. Bosnia Erzegovina

24. Ucraina

Europei di pallamano, vittorie per Nazionale

5 titoli: Svezia (1994, 1998, 2000, 2002 e 2022)

3 titoli: Francia (2006, 2010 e 2014)

2 titoli: Danimarca (2008 e 2012), Germania (2004 e 2016) e Spagna (2018 e 2020).

1 titolo: Russia (1996).