Pallanuoto Serie A1: Pro Recco, AN Brescia e Telimar Palermo vincono i recuperi

Nella Serie A1 di pallanuoto, ripresa dopo due settimane di stop, Pro Recco, AN Brescia e Telimar Palermo tengono fede ai pronostici della vigilia assicurandosi la posta piena nei rispettivi recuperi. La compagine ligure allunga a dodici la striscia iniziale di successi nella massima serie travolgendo la Rari Nantes Salerno per 20-6 nel confronto valido per l’undicesima giornata andato in scena a mezzogiorno alla “Ferro” di Punta Sant’Anna. I campioni d’Europa, con Aaron Younger in bella evidenza con quattro reti, chiudono rapidamente la pratica portandosi neanche alla metà del secondo tempo sull’8-0. Quarto ko esterno per la Rari Nantes Salerno settima con 15 punti all’attivo.

L’AN Brescia tiene il passo della capolista salendo a quota 33 in virtù della larga vittoria per 12-3 ottenuta in trasferta contro il Circolo Nautico Posillipo nel recupero del tredicesimo turno. La gara della “Scandone” è tenuta sempre saldamente in pugno dai campioni d’Italia avanti già a metà gara per 6-1. A livello realizzativo spiccano tra gli ospiti le triplette dell’ex Vincenzo Renzuto e di Jacopo Alesiani. Per il Circolo Nautico Posillipo, nono con 10 punti all’attivo, si è trattata della quinta sconfitta nelle ultime sei gare.

Molto più sofferta si rivela l’affermazione esterna del Telimar Palermo: la squadra guidata da Gu Baldineti si aggiudica alla “Scuderi” per 10-9 l’atteso derby siciliano contro una rimaneggiata ma combattiva ADR Nuoto Catania valido per il tredicesimo turno. Sfida tesa ed emozionate condotta per lunghi tratti di misura dai padroni casa, decisa a tre secondi dal termine da una rete di Luca Marziali in superiorità numerica. Il quarto successo consecutivo consente al Telimar Palermo d’insediarsi con i suoi 28 punti al quarto posto scavalcando di una lunghezza la Rari Nantes Savona. Per L’ADR Nuoto Catania, penultima in compagnia della Roma Nuoto si tratta del sesto ko di fila.

Pallanuoto Serie A1

I risultati dei recuperi

Pro Recco vs RN Salerno 20-6 (6-0; 3-2; 7-3; 4-1)

CN Posillipo vs AN Brescia 3-12 (1-3; 0-3: 1-3; 1-3)

ADR Nuoto Catania vs Telimar Palermo 9-10 (2-2; 2-2; 4-4; 1-2)

La classifica

01. Pro Recco 36 (12)

02. AN Brescia 33 (12)

03. Pallanuoto Trieste 29 (13)

04. Telimar Palermo 28 (13)

05. RN Savona 27 (12)

06. CC Ortigia Siracusa 25 (12)

07. RN Salerno 15 (11)

08. Anzio Waterpolis 11 (13)

09. CN Posillipo 10 (13)

10. Iren Genova Quinto 9 (10)

11. WP Milano Metanopoli 9 (11)

12. Roma Nuoto 7 (12)

13. ADR Nuoto Catania 7 (12)

14. SS Lazio Nuoto 1 (12)

I prossimi recuperi

RN Savona vs Iren Genova Quinto (5 febbraio, ore 15.00)

AN Brescia vs Pro Recco (6 febbraio, ore 18.00)