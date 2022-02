Champions Hockey League: la finale sarà Rögle BK Ängelholm-Tappara Tampere

La finale della settima edizione della Champions Hockey League vedrà martedì primo marzo i sorprendenti esordienti svedesi del Rögle BK Ängelholm ricevere alla Catena Arena la visita dei finlandesi del Tappara Tampere mai approdati alla sfida decisiva per il titolo nelle sei precedenti partecipazioni. La compagine scandinava diretta dal canadese Cam Abbott detiene il diritto a ospitare l’atto conclusivo della massima competizione continentale per club di hockey su ghiaccio in quanto in possesso di un miglior record stagionale di vittorie rispetto agli avversari (83,33% a fronte del 72,73%).

Il Rögle BK Ängelholm, già certo della presenza in finale dall’11 gennaio scorso a seguito del doppio successo riportato nel derby sui campioni uscenti del Frölunda HC Göteborg (5-3 in casa e 3-1 in trasferta), si è visto ieri sera affiancare dal Tappara Tampere protagonista di una convincente affermazione interna per 3-0 su un EHC Red Bull Monaco privo di sei elementi partiti per le Olimpiadi di Pechino.

Una semifinale disputata in gara unica alla Nokia Arena a causa dei numerosi casi di positività riscontrati nello scorso mese nel gruppo squadra tedesco. Ad assicurare la vittoria alla formazione diretta da Jussi Tapola sono state due segnature di Kristian Kuusela in situazione di superiorità numerica (04:13 e 53:29) inframmezzate da una rete in contropiede messa a segno da Joona Luoto (51:47).

Champions Hockey League 2021-22

Ottavi di finale

HC Friburgo-Gottéron (Sui) vs EHC Red Bull Monaco (Ger) and. 2-4; rit. 2-3

HC Bolzano (Ita) vs Lukko Rauma (Fin) and. 1-3; rit. cancellato

Växjö Lakers (Swe) vs Tappara Tampere (Fin) and. 2-2; rit. 2-4

Dragons de Rouen (Fra) vs EHC Red Bull Salisburgo (Aut) and. 3-0; rit. 1-3

ZSC Lions Zurigo (Sui) vs Rögle BK Ängelholm (Swe) and. 3-4; rit. 1-3

Skellefteå AIK (Swe) vs HC Sparta Praga (Cze) and. 1-3; rit. 2-1

Adler Mannheim (Ger) vs Frölunda HC Göteborg (Swe) and. 1-10; rit. 1-4

EC KAC Klagenfurt (Aut) vs Leksands IF (Swe) and. 4-0; rit. 1-8

Quarti di finale

EHC Red Bull Monaco (Ger) vs Lukko Rauma (Fin) and. 2-2; rit. 2-1 (OT)

Tappara Tampere (Fin) vs Dragons de Rouen (Fra) and. 3-3; rit. 4-0

Rögle BK Ängelholm (Swe) vs HC Sparta Praga (Cze) and. 5-2; rit. 1-3

Frölunda HC Göteborg (Swe) vs Leksands IF (Swe) and. 5-2; rit. 3-3

Semifinali

EHC Red Bull Monaco (Ger) vs Tappara Tampere (Fin) and. cancellata, rit. 0-3

Rögle BK Ängelholm (Swe) vs Frölunda HC Göteborg (Swe) and. 5-3; rit. 3-1

Finale (martedì primo marzo)

Rögle BK Ängelholm (Swe) vs Tappara Tampere (Fin)