Europei di futsal 2022: il Portogallo ribalta la Russia e trionfa nuovamente

Il Portogallo si conferma campione d’Europa di futsal prevalendo in rimonta sulla Russia per 4-2 nella decisiva sfida per il titolo andata in scena alla Ziggo Dome di Amsterdam. La selezione diretta da Jorge Braz, come era accaduto in semifinale contro la Spagna, si ritrova sotto di due reti, ma trova la forza per ribaltare il risultato a proprio favore. Per i lusitani, laureatisi lo scorso ottobre campioni del Mondo in Lituania, si tratta della seconda affermazione nella massima rassegna continentale. Alla Russia, approdata alla settima finale della sua storia con un record perfetto (11 vittorie in altrettanti impegni sostenuti tra qualificazioni e fase finale), non riesce di rinverdire l’unico trionfo ottenuto nel 1999. La Spagna si assicura la medaglia di bronzo. Nella finale di consolazione la Roja, detentrice con sette del maggior numero di successi nella competizione, s’impone sull’Ucraina per 4-1.

Cronaca

La gara non riserva particolari emozioni sino al 9’ quando una conclusione di Abramov impegna André Sousa. L’estremo difensore portoghese si fa però sorprendere al 10’ da una girata mancina di Sokolov servito in verticale da Paulinho. Passano tre minuti e la Russia raddoppia con una precisa battuta di Afanasyev ben assistito, nella circostanza, da Antoshkin. La rappresentativa guidata da Sergei Skorovich continua a premere impensierendo André Sousa in almeno tre circostanze. Il finale di prima frazione è però favorevole al Portogallo. Zicky Té, dopo essersi abilmente procurato lo spazio per il tiro, costringe al 18’ Putilov ad una non facile respinta. La nazionale lusitana torna in partita sessanta secondi più tardi andando a segno con Tomás Paçó, con la complicità dell’estremo difensore avversario.

In avvio di ripresa Andrè Sousa evita la terza rete russa opponendosi con bravura a un potente diagonale da destra di Chishkala. Il pericolo corso scuote il Portogallo. Un tentativo di Zicky Té sfila al 24’ non lontano dai pali difesi da Putilov che al 26’ “favorisce” il 2-2 intervenendo senza ragione e piuttosto goffamente su una rimessa laterale di André Coelho. Il ventottenne difensore del Barcellona completa la rimonta lusitana finalizzando al 33’ in rete una rapida trama avviata da Zicky Tè e rifinita da Miguel Ángelo. Nei minuti finali la Russia, agendo con il portiere di movimento, si spinge con determinazione in avanti ma deve fare i conti con André Sousa. L’esperto portiere del Benfica si erge a assoluta protagonista negando il pari ad Antoshkin e Sokolov. A trovare allo scadere il bersaglio è invece il Portogallo con il tocco a porta vuota di Pany Varela.

MVP degli Europei 2022 viene eletto Zicky Tè ventenne pivot dello Sporting Lisbona originario della Guinea Bissau mentre il titolo di capocannoniere va al ventisettenne intermedio kazako Birjan Orazov autore di sette reti.

Europei di futsal

Quarti di finale

Portogallo-Finlandia 3-2 (2-1)

Kazakistan-Ucraina 3-5 (0-1)

Russia-Georgia 3-1 (0-0)

Spagna-Slovacchia 5-1 (3-0)

Semifinale

Ucraina vs Russia 2-3 (1-2)

Portogallo vs Spagna 3-2 (0-2)

Finali

3°/4° posto: Spagna vs Ucraina 4-1 (2-1)

1°/2° posto: Portogallo vs Russia 4-2 (1-2)

Europei di futsal 2022: la classifica finale

01. Portogallo

02. Russia

03. Spagna

04. Ucraina

05. Kazakistan

06. Georgia

07. Finlandia

08. Slovacchia

09. Azerbaigian

10. Paesi Bassi

11. Croazia

12. Serbia

13. Slovenia

14. Italia

15. Polonia

16. Bosnia Erzegovina

Europei di futsal: vittorie per nazionale

7 titoli: Spagna (1996, 2001, 2005, 2007, 2012 e 2016)

2 titoli: Italia (2003 e 2014) e Portogallo (2018 e 2022)

1 titolo: Russia (1999)