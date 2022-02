Federica Brignone: “Devo accettare che oggi non ero la migliore, ma ho dato quello che avevo…”

Federica Brignone è delusa per la sua prestazione al di sotto delle aspettative nel SuperG femminile. Nella gara svoltasi a Yanqing le azzurre, orfane di Sofia Goggia, purtroppo non sono riuscite a centrare il podio. Il miglior piazzamento è stato quello della valdostana che, dopo l’argento dei giorni scorsi, non è riuscita ad andare oltre il settimo posto. Elena Curtoni è giunta decima, Marta Bassino diciassettesima mentre Francesca Marsaglia fuori dalle prime venti. L’oro è stato conquistato da Lara Gut-Behrami con il tempo di 1′ 13″ 51 che ha preceduto l’austriaca Mirjam Puchner seconda e Michelle Gisin, a cui va la medaglia di bronzo.

Federica Brignone: “Mi dispiace per come sto sciando quest’anno in SuperG”

E’ una Federica Brignone amareggiata dopo la gara olimpica tenutasi sulle nevi cinesi. Infatti il settimo posto stona con le grandi cose a cui superFede aveva abituato il mondo dello sci. E tutta la delusione si legge nelle sue parole: “Già ieri dopo la sciata in pista ci ero rimasta un po’ male, non partendo dall’alto il tracciato era banale, credevo si andasse più veloce ma già quando ho visto le prime ho capito che era una pista facilissima. o ho dato quello che avevo, sono scesa a tutta senza paura di sbagliare. Devo accettare che oggi non ero la migliore, ovviamente mi dispiace per come sto sciando quest’anno in superG. Sui tratti difficili sono competitiva, su piste del genere non sono la più brava”, ammette senza mezzi termini l’azzurra.

“Sarei più delusa se non avessi dato il massimo”

La sciatrice ha proseguito: “Mi difendo, magari recupero qualcosa in quelle due o tre curve più complesse, ma poi con un lunghissimo piano finale e con un muro che non è un vero muro perché se avete notato tutte le atlete conducono le curve, posso far poco. Non c’era un passaggio difficile, Non voglio cercare scuse, alla fine non sono stata abbastanza brava io“, ribadisce con franchezza l’atleta che poi ha concluso: “Ho dato tutto, sarei più delusa se se non avessi dato il massimo.Tutti ci aspettavamo qualcosa di più, io per prima”.