Futsal Serie A, 17° turno: Syn-Bios Petrarca e Italservice avanti piano, Napoli aggancia al terzo posto l’Olimpus

Nel diciassettesimo turno della Serie A di futsal, risultato positivo per quattro delle cinque squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, la capolista Syn-Bios Petrarca Padova allunga a tre la striscia di pareggi consecutivi facendosi fermare in casa sull’1-1 da un coriaceo Vitulano Drugstore Manfredonia. La compagine patavina avanti al 30’ con Jefferson si vede raggiungere a 51’’ dal termine da quella sipontina a segno con Boutabouzi. Il primo risultato di parità conseguito alla Palestra Gozzano si rivela comunque sufficiente alla formazione diretta da Luca Giampaolo per mantenere inalterate le quattro lunghezze di vantaggio sull’Italservice Pesaro non andata oltre un 2-2 interno in rimonta contro l’Opificio 4.0 CMB Matera. Gli ospiti passati per due volte a condurre grazie a Josete (19’ e 32’) si vedono in entrambe le circostanze raggiungere dai campioni d’Italia in rete sempre con Honorio (26’ e 37’). Per la formazione guidata da Fulvio Colini, salita in classifica a 36 punti, si tratta del secondo pari di fila.

Nono risultato utile consecutivo per il Napoli Futsal protagonista di una perentoria affermazione esterna per 4-1 sul Ciampino Aniene. Il quinto successo ottenuto lontano dal PalaCercola permette alla squadra partenopea di raggiungere al terzo posto a quota 29 l’Olimpus Roma sorprendentemente incappato in una pesante sconfitta per 7-2 a Settimo Torinese contro l’L84 dopo aver inanellato quattro vittorie di fila. Non riesce al Futsal Pescara l’aggancio al quinto posto all’Opificio 4.0 CMB Matera. Nell’emozionante posticipo domenicale, andato in scena all’Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore Terme, la squadra abruzzese strappa in extremis un 3-3 contro la Feldi Eboli.

A ritrovare il successo è la Meta Catania Bricocity. I rossazzurri, reduci da quattro ko consecutivi, s’impongono in trasferta sul Real San Giuseppe con un roboante 9-5. La quarta affermazione esterna permette alla squadra di Ramiro Lopez, trascinata nella circostanza dalla tripletta di Matamoros e dalle doppiette di Taliercio e Alonso, d’insediarsi con i suoi 22 punti in solitaria all’ottavo posto approfittando del mezzo passo falso della Sandro Abate Avellino fermata in casa sull’1-1 dalla Todis Lido di Ostia. Il quadro dei risultati è completato dalla preziosa vittoria in trasferta per 4-3 colta dalla Came Dosson sulla Cormar Polistena nel delicato scontro sul fondo della graduatoria.

Futsal Serie A: i risultati del 17° turno

Italservice Pesaro vs Opificio 4.0 CMB Matera 2-2 (0-1)

Syn-Bios Petrarca Padova vs Vitulano Drugstore Manfredonia 1-1 (0-0)

Cormar Polistena vs Came Dosson 3-4 (1-2)

Futsal Pescara vs Feldi Eboli 3-3 (1-2)

Ciampino Aniene vs Napoli Futsal 1-4 (0-1)

Real San Giuseppe vs Meta Catania Bricocity 5-9 (3-7)

L84 vs Olimpus Roma 7-2 (4-0)

Sandro Abate vs Todis Lido di Ostia 1-1 (1-1)

Futsal Serie A: la classifica

01. Syn-Bios Petrarca Padova 40

02. Italservice Pesaro 36

03. Napoli Futsal 29

04. Olimpus Roma* 29

05. Opificio 4.0 CMB Matera* 28

06. Futsal Pescara 26

07. Ciampino Aniene 25

08. Meta Catania Bricocity 22

09. Sandro Abate** 21

10. Feldi Eboli* 20

11. Real San Giuseppe 20

12. Vitulano Drugstore Manfredonia 16

13. L84** 15

14. Came Dosson* 13

15. Todis Lido di Ostia 11

16. Cormar Polistena 10

* Una partita in meno.

** Due partite in meno.

Futsal Serie A: la classifica marcatori

22 reti: Patias (Real San Giuseppe).

17 reti: Rafinha (Syn-Bios Petrarca).

14 reti: Wilde (Ciampino Aniene), Gui (Futsal Pescara), Musumeci (Meta Catania Bricocity), Fortino (Napoli Futsal).

13 reti: Portuga (Ciampino Aniene) e Misael (Futsal Pescara).

12 reti: Pina (Ciampino Aniene), Fernandinho (Napoli Futsal), Marcelinho (Olimpus Roma) e Salas (Real San Giuseppe).

11 reti: Joao Salla (Ciampino Aniene) e Pesk (Feldi Eboli).

10 reti: Murilo (Futsal Pescara), Canal (Italservice Pesaro) e Dimas (Olimpus Roma).