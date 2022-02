Futsal Serie A: Meta Catania Bricocity-Italservice Pesaro 4-3, decide Matamoros

Nel remake dell’ultima finale scudetto nella Serie A di futsal la Meta Catania Bricocity si prende una piccola rivincita sull’Italservice Pesaro infliggendo ai campioni d’Italia la prima sconfitta sul campo in campionato. È un gol di Matamoros a 147 secondi dal termine a consentire ai rossazzurri di aggiudicarsi per 4-3 l’attesa sfida inaugurale del diciottesimo turno andata in scena al “Pala Catania”. Il ritorno al successo davanti al proprio pubblico che mancava dal 5 novembre permette alla formazione diretta da Ramiro López di agganciare, almeno per una notte, al settimo posto il Ciampino Aniene a quota 25. Due punti nelle ultime tre gare per l’Italservice Pesaro: i biancorossi restano secondi a quattro lunghezze di distanza dalla capolista Syn-Bios Petrarca Padova impegnata domani sera a Eboli.

Cronaca

L’avvio di gara è caratterizzato da alcune buone opportunità per entrambe le contendenti. La Meta Catania Bricocity sblocca il risultato al 7’ con Vaporaki. Passano quaranta secondi e i rossazzurri raddoppiano in contropiede con un pregevole pallonetto di Musumeci. L’Italservice Pesaro reagisce accorciando le distanze al 12:50 con De Luca sugli sviluppi di una punizione battuta corta da Cuzzolino e pervenendo al 18’ al 2-2 con un tap-in vincente di Borruto.

Alla ripresa del gioco, gli ospiti, dopo essere stati salvati dal palo su una conclusione di Musumeci, completano la rimonta andando a segno al 22’ con un diagonale di Fortini. Il vantaggio si rivela di brevissima durata in quanto Matamoros riporta 30’’ più tardi le sorti del match in parità. I padroni di casa si vedono annullare una rete di Musumeci per un tocco con il braccio. Al 35:40 l’Italservice Pesaro si ritrova in inferiorità numerica per l’espulsione per somma di ammonizioni comminata a Cuzzolino. La Meta Catania Bricocity ne approfitta per riportarsi avanti nel punteggio con un preciso fendente di Matamoros. Il pressing finale della squadra di Fulvio Colini attuato con il portiere di movimento non sortisce effetti.

Futsal Serie A: Meta Catania Bricocity-Italservice Pesaro 4-3 (2-2)

Meta Catania Bricocity: Tornatore, Alonso, Matamoros, Musumeci, Taliercio, Messina, Rossetti, Silvestri, Campoy, Vaporaki, Galan, Licandri, Speranza, Dovara. All.: Ramiro López.

Italservice Pesaro: Espindola, Fortini, Honorio, Canal, De Oliveira, Cipriani, Salas, Borruto, Taborda, Cuzzolino, Bolo, De Luca, Del Grosso, Vesprini, Cianni. All.: Fulvio Colini.

Arbitri: Simone Pisani di Aprilia e Massimo Tariciotti di Ciampino. Cromo: Bernardo Masaniello (Palermo)

Reti: 07:00 Vaporaki (M), 07:40 Musumeci (M), 12:50 De Luca (I), 18:00 Borruto (I), 22:00 Fortini (I), 22:30 e 37:33 Matamoros (M).

Ammoniti: Salas (I).

Espulsi: al 35:40 Cuzzolino (I) per somma di ammonizioni.