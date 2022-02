Futsal Serie A, 18° turno: cadono Syn-Bios Petrarca e Italservice, ok Napoli e Olimpus

Nella Serie A di futsal la capolista Syn-Bios Petrarca Padova e l’Italservice Pesaro prima inseguitrice confermano nel turno infrasettimanale di essere lontane dagli standard di gioco e di rendimento offerti prima della lunga sosta. La compagine patavina, fa seguire ai tre pareggi consecutivi conseguiti contro Napoli Futsal, Came Dosson e Vitulano Drugstore Manfredonia una sconfitta esterna per 4-3 contro la Feldi Eboli. Il secondo stop stagionale non si riflette in modo significativo sulla classifica: la formazione diretta da Luca Giampaolo, ferma a quota 40, conserva, infatti, inalterato il margine di quattro lunghezze sull’Italservice Pesaro. I campioni d’Italia perdono, infatti, l’imbattibilità sul campo nel torneo soccombendo in trasferta contro la Meta Catania Bricocity per 4-3.

La giornata si rivela decisamente favorevole alle terze forze del campionato. Napoli Futsal e Olimpus Roma, a seguito delle rispettive vittorie interne riportate a spese dell’Opificio 4.0 CMB Matera (6-3) e del Futsal Pescara (4-3), consolidano a quota 32 la terza posizione riducendo al tempo stesso il divario dalle due battistrada.

Il Ciampino Aniene, tornato a incamerare la posta piena a spese del Vitulano Drugstore Manfredonia seccamente sconfitto in trasferta per 9-3, si ritrova con i suoi 28 punti a condividere il quinto posto con l’Opificio 4.0 CMB Matera. Le due squadre detengono una lunghezza di vantaggio sul Futsal Pescara, due sulla Meta Catania Bricocity e tre sulla Sandro Abate Avellino riuscita ad allungare a cinque la striscia di risultati utili consecutivi andando a imporsi a Settimo Torinese sull’L84 per 2-0.

Il Real San Giuseppe, tornato alla vittoria dopo tre ko di fila a spese della Came Dosson superata in trasferta per 6-3, si conferma con i suoi 23 punti all’attivo al decimo posto in compagnia della Feldi Eboli. In zona retrocessione il Todis Lido di Ostia evita in extremis di scivolare sul fondo della graduatoria agguantando in casa allo scadere un 3-3 contro il fanalino di coda Cormar Polistena.

Futsal Serie A: i risultati del 18° turno

Napoli Futsal vs Opificio 4.0 CMB Matera 6-3 (2-1)

Vitulano Drugstore Manfredonia vs Ciampino Aniene 3-9 (0-5)

Todis Lido di Ostia vs Cormar Polistena 3-3 (1-2)

Olimpus Roma vs Futsal Pescara 4-3 (1-2)

Meta Catania Bricocity vs Italservice Pesaro 4-3 (2-2)

Feldi Eboli vs Syn-Bios Petrarca Padova 4-3 (3-0)

Came Dosson vs Real San Giuseppe 3-6 (0-4)

L84 vs Sandro Abate Avellino 0-2 (0-1)

Futsal Serie A: la classifica

01. Syn-Bios Petrarca Padova 40

02. Italservice Pesaro 36

03. Napoli Futsal 32

04. Olimpus Roma* 32

05. Ciampino Aniene 28

06. Opificio 4.0 CMB Matera* 28

07. Futsal Pescara 26

08. Meta Catania Bricocity 25

09. Sandro Abate Avellino** 24

10. Feldi Eboli* 23

11. Real San Giuseppe 23

12. Vitulano Drugstore Manfredonia 16

13. L84** 15

14. Came Dosson* 13

15. Todis Lido di Ostia 12

16. Cormar Polistena 11

* Una partita in meno.

** Due partite in meno.

Futsal Serie A: la classifica marcatori

22 reti: Patias (Real San Giuseppe).

18 reti: Rafinha (Syn-Bios Petrarca).

17 reti: Fortino (Napoli Futsal).

16 reti: Portuga (Ciampino Aniene).

15 reti: Musumeci (Meta Catania Bricocity).

14 reti: Wilde (Ciampino Aniene) e Gui (Futsal Pescara).

13 reti: Pina (Ciampino Aniene) e Misael (Futsal Pescara).

12 reti: Pesk (Feldi Eboli), Fernandinho (Napoli Futsal), Marcelinho (Olimpus Roma) e Salas (Real San Giuseppe).

11 reti: Joao Salla (Ciampino Aniene) e Matamoros (Meta Catania Bricocity).

10 reti: Murilo (Futsal Pescara), Canal (Italservice Pesaro), Dimas (Olimpus Roma), Parrel (Syn-Bios Petrarca) e Cutrupi (Todis Lido di Ostia).

Futsal Serie A: il prossimo turno

Napoli Futsal vs Vitulano Drugstore Manfredonia (25 febbraio, ore 20:00)

Italservice Pesaro vs Came Dosson (25 febbraio, ore 20:00)

Ciampino Aniene vs Feldi Eboli (26 febbraio, ore 15:00)

Cormar Polistena vs L84 (25 febbraio, ore 20:30)

Opificio CMB Matera vs Meta Catania Bricocity (27 febbraio, ore 17:00)

Syn-Bios Petrarca Padova vs Olimpus Roma (26 febbraio, ore 19:00)

Futsal Pescara va Sandro Abate Avellino (26 febbraio, ore 18:30)

Real San Giuseppe vs Todis Lido di Ostia (27 febbraio, ore 17:25)