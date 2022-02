Hockey su ghiaccio: lo Scudetto resta ad Asiago

La Migross Supermercati Asiago si aggiudica l’88esima edizione del massimo campionato di hockey su ghiaccio: la compagine diretta da Tom Barrasso centra l’obiettivo prevalendo in rimonta per 2-1 sul Rittner Buam nella decisiva sfida della terza e ultima giornata della fase finale Scudetto andata in scena al Pala Hodegart. Per i “Leoni” che nella circostanza non avevano alternative alla vittoria nei tempi regolamentari detenendo alla vigilia due punti in meno in classifica rispetto agli storici rivali si tratta dell’ottavo titolo della sua storia, il terzo consecutivo.

Cronaca

Il match vede l’Asiago prendere presto in mano le redini del gioco impensierendo in più di una circostanza Smith (MVP per i biancorossoblu). Le squadre vanno al primo riposo sullo 0-0 con dubbi in merito alla decisione presa dagli arbitri all’instant replay di non ritenere vincente una potente conclusione del giallorosso Giliati al 12:55. Alla ripresa del gioco il Renon, sempre privo di Frei, appare decisamente più intraprendente. Gli ospiti, dopo aver colpito due traverse con Osburn (25:05) e Lutz (34:43), riescono al 35:11, in situazione di superiorità numerica, ad andare in vantaggio con una conclusione di prima intenzione di Di Perna che sorprende Vallini probabilmente coperto.

L’Asiago si spinge con determinazione in avanti trovando a 20’’ dal termine del periodo il pareggio: Mantenuto è lesto ad approfittare di una momentanea perdita di equilibrio di Smith dietro porta per impossessarsi del disco e smistarlo prontamente al centro per il facile appoggio in rete di Michele Marchetti. Il terzo e ultimo tempo si rivela particolarmente equilibrato. A far passare definitivamente esito della gara e del campionato dalla parte dell’Asiago è al 51:17 una deviazione vincente sottomisura con il bastone di Mantenuto su un tentativo dalla linea blu di Michele Marchetti (MVP per i “Leoni”).

Tabellino: Migross Supermercati Asiago Hockey vs Rittner Buam 2-1 (0-0; 1-1; 1-0)

0-1 al 35:11 (PP1) Di Perna (Lutz, S. Kostner)

1-1 al 39:40 (ES) M. Marchetti (Mantenuto, Giliati)

2-1 al 51:17 (GWG, ES) Mantenuto (M. Marchetti, S. Marchetti)

Migross Supermercati Asiago Hockey: Vallini (L. Stevan), Forte, Gios, Iacobellis, Mantenuto, Giliati, M. Tessari, Miglioranzi, M. Stevan, Casetti, A. Tessari., Vankus, S. Marchetti, Ginnetti, Zampieri, Lievore, M. Marchetti, Salinitri, Rigoni, Finoro, Magnabosco. All.: Tom Barrasso.

Rittner Buam: Smith (Treibenreif), Osburn, Di Perna, R. Oehler, Brunner, Lang, Prast, Quinz, J. Kostner, Sharp, Eisath, M. Spinell, Kostner S., Lutz, Marzolini, M. Oehler, Sailio, Uusivirta, Pechlaner, Fink, Giacomuzzi. All.: Santeri Heiskanen.

Arbitri: Alex Lezzeri e Andrea Moschen. Giudici di linea: Mauro De Zordo e Antonio Piras.

Note: spettatori: 600, durata 2:13, tiri in porta: Migross Supermercati Asiago Hockey 36, Rittner Buam 23.

Italian Hockey League Serie A, fase finale Scudetto

Prima giornata

Rittner Buam vs Hockey Club Gherdeina Valgardena.it 3-1 (1-0; 2-1; 0-0)

Migross Supermercati Asiago Hockey 1vs Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro 4-1 (3-0; 1-0; 0-1)

Seconda giornata

Rittner Buam vs Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro 4-0 (1-0; 2-0; 1-0)

Hockey Club Gherdeina Valgardena.it vs Migross Supermercati Asiago Hockey 3-2 OT (0-1; 1-0; 1-1; 1-0)

Terza giornata

Migross Supermercati Asiago Hockey 1935 vs Rittner Buam 2-1 (0-0; 1-1; 1-0)

Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro vs Hockey Club Gherdeina Valgardena.it 4-3 OT (1-1; 2-0; 0-2; 1-0)

La classifica finale

01. Migross Supermercati Asiago Hockey 7

02. Rittner Buam 6

03. Hockey Club Gherdeina Valgardena.it 3

04. Sportivi Ghiaccio Cortina Hafro 2

Campionato italiano di hockey su ghiaccio: vittorie per squadra

19 titoli: Hockey Club Bolzano.

16 titoli: Sportivi Ghiaccio Cortina.

15 titoli: Hockey Club Milano.

8 titoli: Asiago Hockey 1935.

5 titoli: Hockey Club Junior Milano Vipers e Ritten Sport.

4 titoli: Diavoli Rossoneri Milano e Hockey Club Gardena.

3 titoli: Hockey Club Devils Milano.

2 titoli: Associazione Milanese Disco Ghiaccio Milano, Associazione Sportiva Mastini Varese Hockey, Diavoli Hockey Club Milano e Hockey Club Merano.

1 titolo: Hockey Club Milano Saima.