Hockey su pista Serie A1, 19° turno: il Trissino cade a Sarzana, ok Lodi e Bassano, Forte dei Marmi è quarto da solo

Il diciassettesimo impegno in campionato si rivela fatale alla capolista GSH Trissino: la formazione guidata da Alessandro Bertolucci, dopo aver conseguito quindici successi e un pareggio, perde l’imbattibilità stagionale soccombendo lontano dal Pala Dante per 6-4 contro la Gamma Innovation Sarzana. I blu-celesti, rimasti fermi a quota 46, vedono ridursi a undici le lunghezze di vantaggio in classifica sull’Amatori Wasken Lodi e l’Ubroker Bassano.

La compagine lombarda allunga a sette la striscia di risultati utili consecutivi andando a cogliere nel finale una preziosa affermazione esterna per 3-1 contro un Why Sport Valdagno che non perdeva dal 18 dicembre. Compito decisamente più agevole per l’Ubroker Bassano protagonista di una larga vittoria fuori casa per 7-0 contro una rimaneggiata Telea Medical Sandrigo. Per la squadra diretta da Luis Nunes si tratta del quinto successo di fila. La GDS Impianti Forte dei Marmi, complice il pareggio per 2-2 conseguito nel derby maremmano dal Galileo Follonica a Grosseto, resta da sola al quarto posto in virtù dell’affermazione in trasferta per 7-3 riportata a spese della Bidielle Correggio.

Al sesto posto, a quota 26, troviamo oltre alla Gamma Innovation Sarzana e l’Edilfox Grosseto anche l’Engas Vercelli vittoriosa in casa per 9-5 contro il fanalino di coda HP Matera. La Tierre Chimica Montebello porta a sette i punti di vantaggio sulla zona calda della graduatoria aggiudicandosi in volata per 5-4 il delicato confronto diretto contro il TeamServiceCar Monza.

Mercoledì sera si torna già in pista per la disputa del recupero del dodicesimo turno.

Hockey su pista: i risultati della 19ª giornata

Telea Medical Sandrigo vs Ubroker Bassano 0-7 (0-3)

Tierre Chimica Montebello vs TeamServiceCar Monza 5-4 (1-0)

Why Sport Valdagno vs Amatori Wasken Lodi 1-3 (1-1)

Gamma Innovation Sarzana vs GSH Trissino 6-4 (1-1)

Edilfox Grosseto vs Galileo Follonica 2-2 (1-0)

Engas Vercelli vs HP Matera 9-5 (5-2)

Bidielle Correggio vs GDS Impianti Forte dei Marmi 3-7 (2-3)

Hockey su pista: la classifica

01. GSH Trissino 46

02. Amatori Wasken Lodi 35

03. Ubroker Bassano* 35

04. GDS Impianti Forte dei Marmi 34

05. Galileo Follonica* 32

06. Edilfox Grosseto* 26

07. Engas Vercelli 26

08. Gamma Innovation Sarzana 26

09. Why Sport Valdagno 23

10. Tierre Chimica Montebello 19

11. TeamServiceCar Monza* 12

12. Telea Medical Sandrigo 11

13. Bidielle Correggio 7

14. HP Matera** 0

* Una partita in meno.

** Due partite in meno.

Hockey su pista: la classifica dei marcatori

37 reti: Mendez Ortiz (Amatori Wasken Lodi).

25 reti: Torner Galindo (Amatori Wasken Lodi) e Cocco (GSH Trissino).

23 reti: Malagoli (GSH Trissino).

22 reti: J. Galbas Pedrol (Gamma Innovation Sarzana) e Bapstista Das Neves (Telea Medical Sandrigo).

21 reti: Nadini (TeamServiceCar Monza) e Tataranni (Engas Vercelli).

20 reti: Banini (Galileo Follonica).

Hockey su pista: il prossimo turno (mercoledì 23 febbraio, ore 20:45)

HP Matera vs GDS Impianti Forte dei Marmi

Engas Vercelli vs Gamma Innovation Sarzana

Ubroker Bassano vs Amatori Wasken Lodi

TeamServiceCar Monza vs GSH Trissino

Edilfox Grosseto vs Bidielle Correggio

Tierre Chimica Montebello vs Why Sport Valdagno

Telea Medical Sandrigo vs Galileo Follonica