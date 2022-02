Hockey su pista Serie A1: Lodi piega Bassano e resta secondo da solo, Forte dei Marmi sale al terzo posto

Il recupero del dodicesimo turno della Serie A1 di hockey su pista, oltre a regalare emozioni in cinque delle sette sfide in programma, determina importanti riflessi sulla classifica. La capolista GSH Trissino, reduce dal primo ko stagionale patito a Sarzana, si rimette prontamente in marcia andando a cogliere a Biassono un sofferto successo per 3-2 sul TeamServiceCar Monza. Alle spalle dei blucelesti, al comando con 49 punti all’attivo, si fa largo l’Amatori Wasken Lodi.

I lanciati campioni d’Italia mantengono inalterate le undici lunghezze di ritardo dalla vetta aggiudicandosi in trasferta con una clamorosa rimonta dall’1-3 al 4-3 negli ultimi 152 secondi il big match di giornata con l’Ubroker Bassano. La compagine veneta diretta da Luis Nunes, dopo aver accarezzato a lungo l’idea di restare da sola all’inseguimento del GSH Trissino, si ritrova fuori dalla zona podio. I giallorossi si vedono, infatti, scavalcare di due lunghezze dalla GDS Impianti Forte dei Marmi largamente vittoriosa per 8-1 in casa del fanalino di coda HP Matera ma non subiscono l’aggancio al quarto posto del Galileo Follonica. La squadra del Golfo incappa, infatti, in una sorprendente sconfitta esterna per 4-3 contro una Telea Medical Sandrigo che al quinto tentativo torna a muovere la propria classifica salendo con i suoi 14 punti in undicesima posizione.

L’Engas Vercelli bissa l’affermazione interna contro l’HP Matera prevalendo sulla Gamma Innovation Sarzana per 3-0. Il successo consente alla formazione piemontese d’issarsi a 29 punti e portarsi conseguentemente al sesto posto approfittando del pareggio per 4-4 conseguito in casa dall’Edilfox Grosseto contro la Bidielle Correggio. L’identico punteggio di parità è maturato nel derby vicentino fra la Tierre Chimica Montebello e il Why Sport Valdagno.

Hockey su pista Serie A1: i risultati del 12° turno

HP Matera vs GDS Impianti Forte dei Marmi 1-8 (0-3)

Engas Vercelli vs Gamma Innovation Sarzana 3-0 (2-0)

Ubroker Bassano vs Amatori Wasken Lodi 3-4 (2-1)

TeamServiceCar Monza vs GSH Trissino 2-3 (1-1)

Edilfox Grosseto vs Bidielle Correggio 4-4 (2-2)

Tierre Chimica Montebello vs Why Sport Valdagno 4-4 (1-1)

Telea Medical Sandrigo vs Galileo Follonica 4-3 (1-1)

Hockey su pista Serie A1: la classifica

01. GSH Trissino 49

02. Amatori Wasken Lodi 38

03. GDS Impianti Forte dei Marmi 37

04. Ubroker Bassano* 35

05. Galileo Follonica* 32

06. Engas Vercelli 29

07. Edilfox Grosseto* 27

08. Gamma Innovation Sarzana 26

09. Why Sport Valdagno 24

10. Tierre Chimica Montebello 20

11. Telea Medical Sandrigo 14

12. TeamServiceCar Monza* 12

13. Bidielle Correggio 8

14. HP Matera** -15 (penalizzazione di 15 punti).

* Una partita in meno.

** Due partite in meno.

Hockey su pista: la classifica dei marcatori

38 reti: Mendez Ortiz (Amatori Wasken Lodi).

26 reti: Torner Galindo (Amatori Wasken Lodi) e Cocco (GSH Trissino).

23 reti: Malagoli (GSH Trissino) e Bapstista Das Neves (Telea Medical Sandrigo).

22 reti: J. Galbas Pedrol (Gamma Innovation Sarzana).

21 reti: Nadini (TeamServiceCar Monza) e Tataranni (Engas Vercelli).

20 reti: Banini (Galileo Follonica).

Hockey su pista: il prossimo turno

GDS Impianti Forte dei Marmi vs Edilfox Grosseto (26 febbraio, ore 20:45)

Gamma Innovation Sarzana vs Tierre Chimica Montebello (26 febbraio, ore 20:45)

Galileo Follonica vs Ubroker Bassano (26 febbraio, ore 20:45)

Amatori Wasken Lodi vs TeamServiceCar Monza (26 febbraio, ore 20:45)

Why Sport Valdagno vs Telea Medical Sandrigo (26 febbraio, ore 20:45)

Bidielle Correggio vs Engas Vercelli (27 febbraio, ore 18:00)

GSH Trissino vs HP Matera (27 febbraio, ore 18:00)