Hockey su pista Serie A1: Amatori Lodi-HRC Monza 4-1, sesta vittoria di fila per i giallorossi

L’Amatori Wasken Lodi non si ferma: i campioni d’Italia inanellano il decimo successo nelle undici gare disputate nel 2022 aggiudicandosi, davanti al proprio pubblico, per 4-1 il derby lombardo contro il TeamServiceCar Monza valido come recupero della tredicesima giornata della Serie A1 di hockey su pista. Il sesto successo consecutivo nella massima serie permette alla compagine guidata dal neocinquantenne Pierluigi Bresciani di salire a quota 41 e confermarsi conseguentemente al secondo posto in classifica con un punto di vantaggio sulla GDS Impianti Forte dei Marmi largamente vittoriosa in casa per 12-5 nella sfida regionale contro l’Edilfox Grosseto. Terzo ko di fila per la squadra brianzola dodicesima a quota 12. Nel prossimo turno l’Amatori Wasken Lodi sarà di scena nuovamente al PalaCastellotti contro la Gamma Innovation Sarzana. Doppio impegno interno alle porte per il TeamServiceCar Monza atteso dai delicati confronti con l’HP Matera (lunedi) e la Telea Medical Sandrigo (sabato).

Il match vede i padroni di casa sbloccare il risultato al 13:20: D’Anna, dopo un recupero in fase difensiva, s’invola in solitaria e trafigge Campor con un potente diagonale. I giallorossi, agendo bene di rimessa, raddoppiano 109 secondi più tardi con Mendez liberato al tiro da Torner. Prima dell’intervallo gli ospiti vanno vicini al bersaglio con una traversa colpita da Nadini.

In apertura di ripresa (27:02) Campor si oppone con bravura al rigore di Mendez e al suo tentativo di ribattuta. Sul versante opposto Grimalt neutralizza al 37:29 un tiro diretto di Nadini. A spegnere le speranze brianzole ci pensa Mendez: il capocannoniere del torneo va a segno al 45:24 su assist di Barbieri e 47’’ dopo porge a Torner la pallina del 4-0. Nel finale (48:41) il TeamServiceCar Monza riescono a rendere meno pesante il passivo con Galimberti bravo ad accentrarsi da sinistra e superare Grimalt con una secca conclusione.

Hockey pista Serie A1: Amatori Wasken Lodi-TeamServiceCar Monza 4-1 (2-0)

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (cap), Torner, Greco, Mendez, D’Anna; Barbieri, Antonioni, Schiavo, Cervi, Porchera. All.: Pierluigi Bresciani.

TeamServiceCar Monza: Campor, Galimberti, Tamborindegui, Tornè, Nadini (cap); Ardit, lazzarotto, Borgo, Lanaro, Ferronato. All.: Tommaso Colamaria.

Reti: 13:20 D’Anna (L), 15:09 Mendez (L), 45:24 Mendez (L), 46:11 Torner (L), 48:41 Galimberti (M).

Arbitri: Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) e Giovanni Andrisani di Matera.