Hockey su pista, Serie A1: risultati, classifiche e programma quarti di finale di Coppa Italia

Il recupero della tredicesima e ultima giornata del girone d’andata Serie A1 di hockey su pista, letteralmente dominato dal fattore campo (sette successi interni in altrettante gare), determina i seguenti accoppiamenti per i quarti di finale di Coppa Italia: GSH Trissino-Gamma Innovation Sarzana (9 marzo), GDS Impianti Forte dei Marmi-Ubroker Bassano (16 marzo), Galileo Follonica-Edilfox Grosseto (23 marzo) e Amatori Wasken Lodi-Engas Vercelli (9 marzo).

Il turno facendo registrare i successi delle prime tre della classe non determina alcuna variazione in zona podio. Il GSH Trissino, salito a 52 punti a seguito del 19-3 rifilato all’HP Matera, si conferma al comando con undici lunghezze di vantaggio sull’Amatori Wasken Lodi vittorioso nel derby lombardo sul TeamServiceCar Monza per 4-1 e dodici sulla GDS Impianti Forte dei Marmi protagonista nella sfida regionale contro l’Edilfox Grosseto di un largo successo per 12-5. Perde ancora terreno l’Ubroker Bassano: i giallorossi incappati in trasferta contro il Galileo Follonica nel secondo ko di fila (2-7) si vedono agganciare al quarto posto a quota 35 proprio dalla squadra del Golfo.

Si ferma a tre la striscia di risultati utili dell’Engas Vercelli: la formazione piemontese, a seguito del ko esterno per 6-4 subito contro la rediviva Bidielle Correggio (sempre penultima ma con una sola lunghezza di ritardo dal TeamServiceCar Monza, si ritrova con i suoi 29 punti a condividere la sesta posizione con la Gamma Innovation Sarzana riuscita a prevalere per 4-2 contro la Tierre Chimica Montebello. Un gradino sotto, a quota 27, troviamo l’Edilfox Grosseto appaiato al Why Sport Valdagno uscito vincente per 5-3 dal derby vicentino disputato contro la Telea Medical Sandrigo.

Hockey su pista Serie A1: i risultati del recupero del 13° turno

GDS Impianti Forte dei Marmi vs Edilfox Grosseto 12-5 (8-3)

Gamma Innovation Sarzana vs Tierre Chimica Montebello 4-2 (2-0)

Galileo Follonica Vs Ubroker Bassano 7-2 (1-1)

Amatori Wasken Lodi vs TeamServiceCar Monza 4-1 (2-0)

Why Sport Valdagno vs Telea Medical Sandrigo 5-3 (3-2)

Bidielle Correggio vs Engas Vercelli 6-4 (4-2)

GSH Trissino vs HP Matera 19-3 (12-1)

Hockey su pista Serie A1: la classifica generale

01. GSH Trissino 52

02. Amatori Wasken Lodi 41

03. GDS Impianti Forte dei Marmi 40

04. Galileo Follonica* 35

05. Ubroker Bassano* 35

06. Engas Vercelli 29

07. Gamma Innovation Sarzana 29

08. Edilfox Grosseto* 27

09. Why Sport Valdagno 27

10. Tierre Chimica Montebello 20

11. Telea Medical Sandrigo 14

12. TeamServiceCar Monza* 12

13. Bidielle Correggio 11

14. HP Matera** -15 (penalizzazione di 15 punti).

* Una partita in meno.

** Due partite in meno.

Hockey su pista Serie A1: la classifica dei marcatori

40 reti: Mendez Ortiz (Amatori Wasken Lodi).

29 reti: Cocco (GSH Trissino).

27 reti: Torner Galindo (Amatori Wasken Lodi) e Malagoli (GSH Trissino).

23 reti: J. Galbas Pedrol (Gamma Innovation Sarzana) e Bapstista Das Neves (Telea Medical Sandrigo).

21 reti: Nadini (TeamServiceCar Monza) e Tataranni (Engas Vercelli).

20 reti: Saavedra (Edilfox Grosseto) e Banini (Galileo Follonica).

Hockey su pista Serie A1: i recuperi

Sedicesima giornata

TeamServiceCar Monza vs HP Matera (lunedì 28 febbraio, ore 20:45)

Diciassettesima giornata

HP Matera vs Galileo Follonica (mercoledì 2 marzo, ore 20:45)

Ubroker Bassano vs Edilfox Grosseto (mercoledì 2 marzo, ore 20:45)

Hockey su pista Serie A1: il prossimo turno

Amatori Wasken Lodi vs Gamma Innovation Sarzana (sabato 5 marzo, ore 20.45)

Edilfox Grosseto vs Engas Vercelli (sabato 5 marzo, ore 20:45)

HP Matera vs Tierre Chimica Montebello (sabato 5 marzo, ore 20:45)

TeamServiceCar Monza vs Telea Medical Sandrigo (5 marzo, ore 20:45)

Ubroker Bassano vs Why Sport Valdagno (domenica 6 marzo, ore 18:00)

GSH Trissino vs Bidielle Correggio (domenica 6 marzo, ore 18:00)

Galileo Follonica vs GDS Impianti Forte dei Marmi (mercoledì 9 marzo, ore 20.45)

Hockey su pista Serie A1: la classifica al termine del girone d’andata

01. GSH Trissino 39

02. GDS Impianti Forte dei Marmi 27

03. Galileo Follonica 26

04. Amatori Wasken Lodi 25

05. Engas Vercelli 24

06. Edilfox Grosseto 20

07. Ubroker Bassano 20

08. Gamma Innovation Sarzana 19

09. Why Sport Valdagno 16

10. Tierre Chimica Montebello 13

11. TeamServiceCar Monza 11

12. Telea Medical Sandrigo 11

13. Bidielle Correggio 11

14. HP Matera 0

Hockey su pista Coppa Italia: il programma dei quarti di finale

GSH Trissino vs Gamma Innovation Sarzana (9 marzo, ore 20.45)

GDS Impianti Forte dei Marmi vs Ubroker Bassano (16 marzo, ore 20:45)

Galileo Follonica vs Edilfox Grosseto (23 marzo, ore 20:45)

Amatori Wasken Lodi vs Engas Vercelli (9 marzo, ore 20.45)