Pallamano, Campionati Asiatici 2022: quinto titolo consecutivo per il Qatar

La Nazionale qatariota di pallamano eguaglia l’impresa compiuta da quella sudcoreana tra il 1983 e 1993 trionfando per la quinta volta consecutiva ai Campionati Asiatici: i “Maroons” completano l’en plein di vittorie (otto su otto) nella ventesima edizione della massima rassegna continentale, disputata in Arabia Saudita, prevalendo sul Bahrain per 29-24 nella decisiva sfida per il titolo andata in scena al “Ministry of Sports Hall” di Dammam.

La selezione diretta dallo spagnolo Valero Rivera López, dopo essersi vista respingere un primo tentativo di allungo effettuato a cavallo dell’intervallo, si porta con un break favorevole di 4-0 sul 19-14. Il Bahrain, approdato all’atto conclusivo della competizione per la quinta volta nelle ultime sette edizioni, cerca di tenere vive le speranze di conquista del suo primo oro tornando a -3 (16-19). Il Qatar provvede prontamente a spegnerle piazzando un tramortente parziale di 8-2 che gli consente di volare sul 26-18 e ipotecare conseguentemente il successo con qualche minuto d’anticipo.

I padroni di casa dell’Arabia Saudita conquistano la medaglia di bronzo superando l’Iran per 26-23 nella finale di consolazione. Ad assicurarsi per l’Asia l’ultimo pass disponibile per i prossimi Mondiali, in programma in Polonia e Svezia nel gennaio del 2023, è la Corea del Sud. La rappresentativa nazionale sudcoreana, detentrice con nove del maggior numero di titoli continentali, centra l’obiettivo in virtù dell’affermazione per 26-24 riportata sull’Iraq nella finale per il quinto posto.

Pallamano, Campionati Asiatici 2022: finali

7°/8° posto: Uzbekistan vs Kuwait 30-32 (16-17)

5°/6° posto: Corea del Sud vs Iraq 26-24 (13-11)

3°/4° posto: Iran vs Arabia Saudita 23-26 (12-15)

1°/2° posto: Qatar vs Bahrain 29-24 (14-11)

Pallamano, Campionati Asiatici 2022: la classifica finale

01. Qatar*

02. Bahrain*

03. Arabia Saudita*

04. Iran*

05. Corea del Sud*

06. Iraq

07. Kuwait

08. Uzbekistan

09. Emirati Arabi Uniti

10. Oman

11. Hong Kong

12. Giordania

13. Vietnam

14. Singapore

15. India

16. Australia

* Qualificate ai Mondiali 2023

Pallamano, Campionati Asiatici: vittorie per Nazionale

9 titoli: Corea del Sud (1983, 1985, 1989, 1991, 1993, 2000, 2008, 2010 e 2012)

5 titoli: Qatar (2014, 2016, 2018, 2020 e 2022)

4 titoli: Kuwait (1995, 2002, 2004 e 2006)

2 titoli: Giappone (1977 e 1979)