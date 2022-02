Pallamano, Final Eight Coppa Italia: Raimond Sassari e Junior Fasano superano i quarti

La giornata inaugurale della Final Eight di Coppa Italia di pallamano, in scena all’Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore Terme, fa registrare in campo maschile le qualificazioni alle semifinali della Raimond Sassari e della Junior Fasano.

La formazione turritana diretta da Luigi Passino si guadagna l’ingresso tra le prime quattro della coppa nazionale sconfiggendo il Bolzano per 28-24. I rossoblu, sempre avanti nel punteggio, arrivano al 42’ a toccare il massimo vantaggio sul 23-17 con una pregevole azione in velocità finalizzata da Cherubin Tabanguet. Il divario tra le due squadre si mantiene inalterato sino al 49’ quando il Bolzano avvia un parziale di 5-1 che gli consente di portarsi a cinque minuti dal termine a sole due lunghezze dagli avversari (24-26). A spegnere il tentativo di rimonta degli altoatesini sono gli interventi tra i pali del nuovo arrivato Valerio Sampaolo (eletto MVP dell’incontro) e una rete di Damir Alilkovic. A livello realizzativo spiccano le nove segnature di Cherubin Tabanguet da una parte e di Dean Turkovic dall’altra. La Raimond Sassari se la vedrà sabato in semifinale contro la vincente del confronto tra Pressano e Alperia Merano.

La Junior Fasano, capolista della Serie A Beretta, tiene fede ai pronostici della vigilia superando per 30-23 uno Sparer Eppan approdato per la prima volta alla Final Eight. La compagine altoatesina, dopo aver chiuso il primo tempo sotto 12-16, riesce in apertura di ripresa a portarsi a -2 (15-17) grazie a un centro di Uros Lazarevic (miglior marcatore per i suoi colori con 8 reti). La Junior Fasano, in virtù di un minibreak di 3-0, vola al 37’ sul 20-15. A determinarlo, oltre alla doppietta di Albin Jarsltam (MVP e top scorer dell’incontro con 9 centri) e alla segnatura di Davide Pugliese, sono anche alcune preziose parate di Vito Fovio.

Lo Sparer Eppan, nonostante il “rosso” inflitto al 42’ a Nikola Stankovic, si tiene in partita sino al 47’ (18-22) quando gli avversari provvedono a chiudere definitivamente il discorso con un parziale di 4-1. In semifinale la squadra pugliese guidata da Francesco Ancona incontrerà la vincente del match tra Conversano e Brixen.

Pallamano, Final Eight Coppa Italia

Quarti di finale

Conversano vs Brixen (venerdi, ore 16:00)

Pressano vs Alperia Merano (venerdì, ore 20:30)