Pallamano, Final Eight Coppa Italia: via alle semifinali

La Final Eight di Coppa Italia di pallamano, in scena all’Emilia-Romagna Arena di Salsomaggiore Terme, entra oggi nel vivo con la disputa delle semifinali. Ad aprire il programma alle ore 14.00 sarà la sfida in campo femminile tra la capolista Jomi Salerno e l’Alì-Best Espresso Mestrino terzo in graduatoria. La scudettata compagine campana si è garantita l’ingresso tra le prime quattro prevalendo per 37-33 su un mai domo Cellini Padova invano sospinto da Carelle e Vanessa Djiogap. L’Ali-Best Espresso Mestrino, affidandosi soprattutto a Giovanna Lucarini, ha, invece, superato a fatica Cassano Magnago per 19-16.

A seguire (ore 16.00) si disputerà la prima semifinale maschile tra la Raimond Sassari, terza in classifica in compagnia del Pressano, e l’Alperia Merano posizionata al sesto posto. Nei quarti la squadra turritana, facendo leva soprattutto sulle prove dei neoarrivati Valerio Sampaolo e Cherubin Tabanguet, ha avuto la meglio sul Bolzano per 28-24. Decisamente più sofferta la qualificazione dell’Alperia Merano maturata al termine di un derby regionale con il Pressano dall’andamento imprevedibile. I Black Devils, dopo essersi visti recuperare undici lunghezze di vantaggio (17-6 al 38’), sono, infatti, riusciti a strappare il passaggio del turno ai rigori per 32-31. Decisivo, nei tiri a oltranza, si è rivelato l’errore commesso da Nicola Fadanelli, principale artefice della clamorosa rimonta giallonera e autore dell’aggancio allo scadere a quota 26.

Alle ore 18.30 tornerà a essere protagonista la pallamano femminile con il confronto tra la vicecapolista Brixen Südtirol e la Cassa Rurale Pontinia attualmente quarta. Entrambe le contendenti hanno agevolmente superato i rispettivi impegni. La compagine altoatesina, trascinata soprattutto da Sofia Ghilardi e Giada Babbo, ha travolto l’AC Life Style Erice 41-28 mentre quella laziale, con Marinela Panayotova in bella evidenza, si è sbarazzata della neopromossa Casalgrande Padana per 36-26.

Il programma della terza giornata della Final Eight di Coppa Italia si chiuderà in serata (ore 20:30) con la seconda semifinale maschile che vedrà la capolista Junior Fasano opposta ai campioni d’Italia in carica del Conversano. Un derby pugliese che si prospetta alquanto incerto e appassionante. La Junior Fasano ha centrato l’obiettivo sconfiggendo lo Sparer Eppan per 30-23. Nell’affermazione colta dalla squadra diretta da Francesco Ancona si sono messi particolarmente in luce Vito Fovio e Albin Jarlstam. Il Conversano si è invece assicurato il pass a spese del Brixen superato ai rigori per 25-24. A condannare la formazione altoatesina, raggiunta negli istanti finali sul 21-21 da una rete di Umberto Giannoccaro, è stata una parata di Pasqualino Di Giandomenico sul tentativo dalla linea dei 7 metri effettuato da Davor Cutura.

Pallamano maschile, Final Eight Coppa Italia

Quarti di finale

Raimond Sassari vs Bolzano 28-24

Junior Fasano vs Sparer Eppan 30-23

Conversano vs Brixen 25-24 d.t.r

Pressano vs Alperia Merano 31-32 d.t.r.

Semifinali (sabato 5 febbraio)

Raimond Sassari vs Alperia Merano ore 16:00)

Junior Fasano vs Conversano (ore 20:30)

Pallamano femminile, Final Eight Coppa Italia

Quarti di finale

Jomi Salerno vs Cellini Padova 37-33

Brixen Südtirol vs AC Life Style Erice 41-28

Cassa Rurale Pontinia vs Casalgrande Padana 36-26

Alì-Best Espresso Mestrino vs Cassano Magnago 19-16

Semifinali (sabato 5 febbraio)

Jomi Salerno vs Alì-Best Espresso Mestrino (ore 14:00)

Brixen Südtirol vs Cassa Rurale Pontinia (ore 18:30)