Pallamano femminile, Final Eight Coppa Italia: Jomi Salerno e Brixen volano in semifinale

Jomi Salerno e Brixen Südtirol sono le prime due squadre a guadagnarsi l’accesso alle semifinali della Final Eight di Coppa Italia di pallamano femminile in corso di svolgimento all’Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore Terme.

La compagine campana centra l’obiettivo superando il Cellini Padova per 37-33, ma nel finale (52’) perde per un infortunio alla caviglia Ilaria Dalla Costa miglior realizzatrice per i suoi colori (7 reti). La giovane formazione patavina, dopo essere scivolata anche a meno cinque nel corso del primo tempo, riesce al 39’ con una segnatura di Vanessa Djiogap (MVP con 9 reti, una in meno della sorella Carelle top scorer del match con 10) a riportarsi quasi a ridosso delle avversarie (21-23). La Jomi Salerno reagisce con determinazione volando al 49’ sul +9 32-23 grazie a un parziale di 9-2. Il finale di gara vede le campionesse d’Italia controllare con qualche affanno l’ennesimo tentativo di rimonta (32-35 al 58’) delle coriacee avversarie. La squadra da Laura Avram tornerà sul parquet sabato per affrontare in semifinale la vincente del match tra Alì-Best Espresso Mestrino e Cassano Magnago.

Nell’altro quarto di finale il Brixen Südtirol consegue un’agevole affermazione sull’AC Life Style Erice per 41-28. Le biancoverdi, in difficoltà soltanto in avvio di gara (2-5 al 6’), ipotecano il passaggio del turno già al termine della prima frazione chiusa sul 19-9. Nella squadra altoatesina guidate da Hubert Nössing si segnalano le nove reti a testa di Sofia Ghilardi (eletta MVP del confronto) e Giada Babbo. Sul versante opposto non si può fare a meno di sottolineare la notevole prestazione offerta da Savica Mrkikj miglior realizzatrice con 12 reti. In semifinale il Brixen Südtirol se la dovrà vedere con la vincente del confronto tra Cassa Rurale Pontinia e Casalgrande Padana.

Pallamano femminile, Final Eight Coppa Italia

Quarti di finale

Jomi Salerno vs Cellini Padova 37-33

Brixen Südtirol vs AC Life Style Erice 41-28

Cassa Rurale Pontinia vs Casalgrande Padana (venerdì, ore 14.00)

Alì-Best Espresso Mestrino vs Cassano Magnago (venerdì, ore 18:30)