Pallamano femminile Serie A: la rimonta di Ferrara resta incompleta, Casalgrande si salva in extremis

Ariosto Ferrara e Casalgrande Padana chiudono sul 25-25 il recupero della seconda giornata di ritorno della Serie A di pallamano femminile disputato al Pala Boschetto. Un risultato di parità maturato al termine di un intenso derby emiliano che ha visto la squadra reggiana, reduce dalle sconfitte contro la Jomi Salerno in campionato e contro la Cassa Rurale Pontinia in Coppa Italia, rischiare di tornare a casa a mani vuote dopo aver a lungo condotto nel punteggio. Secondo risultato utile consecutivo per l’Ariosto Ferrara protagonista nel turno precedente di una preziosa affermazione interna contro l’Handball Leno. Nella sedicesima giornata, in programma sabato 12 febbraio, la compagine estense nona con 10 punti all’attivo, sarà per la terza volta consecutiva impegnata in casa contro Cassano Magnago mentre la Casalgrande Padana, quinta in compagnia del Cellini Padova a quota 13, riceverà la visita delle Guerriere Malo posizionate sul fondo della classifica in compagnia del Mezzocorona.

Cronaca

Il sostanziale equilibrio in campo si spezza nel corso del 18’: la Casalgrande Padana, in virtù di un parziale di 4-0 generato dalle numerose e notevoli parate di Bordon e dalle reti di Furlanetto, Simona Artoni, Orlandi e Mangone, vola al 21’ sul 12-8. Il divario si amplia in avvio di ripresa. Le ospiti arrivano al 35’ a toccare il +5 con un rigore trasformato da Furlanetto. L’andamento del match muta radicalmente. L’Ariosto Ferrara con un break di 4-0 determinato, oltre che dalla doppietta di Fabbricatore e dalle realizzazioni di Crosta e Marrochi, anche da alcuni interventi di rilievo di Vuklis tra i pali, si riporta al 39’ a contatto con le rivali (16-17).

La Casalgrande Padana resiste al tentativo di rimonta sino a metà ripresa. Due reti consecutive di Crosta e una di Fabbricatore dall’ala permettono alle padrone di casa di rimettere dopo trenta minuti di rincorsa la testa avanti (21-20 al 47’). Si arriva a un finale in volata. L’Ariosto Ferrara, all’uscita di un infausto time-out richiesto da Britos a 26’’ sul +1, perde palla dando il via a un micidiale contropiede ospite ispirato da Bordon e finalizzato a fil di sirena con freddezza da Alessia Artoni. A livello realizzativo spiccano le sette reti messe a segno da Crosta sul fronte estense e da Orlandi su quello reggiano.

Ariosto Ferrara vs Casalgrande Padana 25-25 (11-15)

Ariosto Ferrara: Vuklis, Vitale; Ferrara 1, Manfredini, Tanic 3, Crosta 7, De Santis, Lo Biundo, Fabbricatore 6, Irone, Marrochi 1, Angelini, Tomova 3, Soglietti 4. All.: Carlos Britos.

Casalgrande Padana: Bordon, Bonacini; Mangone 2, Giombetti, Sausa Meuller, Franco 3, Furlanetto 6, Apostol, S. Artoni 4, Mutti, A. Artoni 1, Orlandi 7, Mattioli, Lusetti 2, Lassouli. All.: Marco Agazzani.

Arbitri: Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier.

Tiri dai 7 metri: Ariosto Ferrara 2/2; Casalgrande Padana 2/2.

Pallamano femminile Serie A: la classifica aggiornata

01. Jomi Salerno 22 (12)

02. SSV Brixen Südtirol 21 (11)

03. Alì-Best Espresso Mestrino 20 (13)

04. Cassa Rurale Pontinia 18 (13)

05. Casalgrande Padana 13 (13)

06. Cellini Padova 13 (13)

07. Cassano Magnago 12 (12)

08. AC Life Style Erice 12 (14)

09. Ariosto Ferrara 10 (13)

10. Leno 5 (13)

11. Mezzocorona 4 (13)

12. Guerriere Malo 4 (14)