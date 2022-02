Pallamano Serie A, 18° turno: pari nel posticipo di Cassano Magnago, la classifica aggiornata

Nel posticipo della diciottesima giornata della Serie A di pallamano il Carpi consegue, al termine di una gara dai due volti, un prezioso pareggio esterno in rimonta per 29-29 contro il Cassano Magnago. Il risultato di parità consente, infatti, alla compagine emiliana di mantenere inalterato il ritardo di quattro lunghezze da quella lombarda nona in compagnia dello Sparer Eppan a quota 11 e consolidare al tempo stesso il terzultimo posto portandosi a +3 sul Secchia Rubiera e a +5 sul Teamnetwork Albatro Siracusa. Grande delusione per i padroni di casa che a lungo avevano accarezzato l’idea di tornare a incamerare la posta piena a tre mesi esatti di distanza dall’ultima volta e prendersi la rivincita sugli avversari vittoriosi all’andata. Sabato prossimo il Carpi osserverà il proprio turno di riposo mentre il Cassano Magnago sarà di scena a Trieste.

Cronaca

La formazione lombarda, facendo leva sugli interventi tra i pali di Nicolò Riva e sulle micidiali ripartenze di Filippo Branca generate da un’attenta difesa, chiude la prima frazione sul 17-10. In avvio di ripresa (33’) il Carpi si ritrova a fronteggiare per la terza volta nel corso del match uno scarto di otto reti (11-19) ma non si arrende. Gli ospiti, complice un tutt’altro che inedito calo d’intensità dei padroni di casa nella seconda parte di gara, riescono con un perentorio parziale favorevole di 9-2 completato da Gabriele Sortino a portarsi al 45’ a contatto con gli avversari (20-21).

Cassano Magnago sembra riprendere in mano l’incontro tornando al 52’ a +4 (27-23). L’impressione si rivela errata. Gli ospiti, dopo quasi 34 minuti di rincorsa, ritrovano, infatti, la parità a 22’’ dalla fine con Marco Beltrami (29-29). A negare ai padroni di casa un’affermazione in extremis ci pensa Jan Jurina opponendosi allo scadere ad un tentativo di Filippo Branca miglior marcatore del match con 11 reti. Da sottolineare, a livello realizzativo, anche le dieci segnature dell’amaranto Federico Mazza e le otto del biancorosso Kreshnik Kasa.

Pallamano Serie A, il tabellino del posticipo: Cassano Magnago-Carpi 29-29 (17-10)

Cassano Magnago: Riva, Monciardini; Milanovic, La Bruna, Branca 11, Bassanese, Moro, Salvati, Kabeer, Jezdimirovic 1, Borghi, Braggion, Dorio 3, Decio, Visentin 4, Mazza 10. All.: Davide Kolec.

Carpi: Jurina, Bonacini; Rossi, Pieracci 2, Marsan, Segapeli, Soria, Ben Hadj, Serafini 3, Eric 3, Kasa 8, Beltrami 5, Sortino 4, Boni, Ceccarini 4. All.: Davide Serafini.

Arbitri: Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele.

Tiri dai 7 metri: Cassano Magnago 2/2; Carpi 2/3.

Pallamano Serie A: i risultati del 18° turno

Raimond Sassari vs Secchia Rubiera 29-24 (12-15)

Teamnetwork Albatro Siracusa vs Pressano 23-29 (12-13)

Brixen vs Pallamano Trieste 28-18 (17-8)

Junior Fasano vs Sparer Eppan 33-26 (19-15)

Alperia Merano vs Bolzano 38-24 (21-13)

Cassano Magnago vs Carpi 29-29 (17-10)

Ha riposato: Conversano.

Pallamano Serie A: la classifica

01. Junior Fasano 29 (17)

02. Raimond Sassari 25 (15)

03. Pressano 25 (15)

04. Conversano 24 (15)

05. Brixen 21 (15)

06. Alperia Merano 20 (17)

07. Bolzano 15 (15)

08. Trieste 12 (15)

09. Sparer Eppan 11 (16)

10. Cassano Magnago 11 (17)

11. Carpi 7 (16)

12. Secchia Rubiera 4 (16)

13. Teamnetwork Albatro Siracusa 2 (17)

Pallamano Serie A: il prossimo turno (5 marzo)

Secchia Rubiera vs Brixen (ore 18.00)

Bolzano vs Junior Fasano (ore 18:00)

Conversano vs Raimond Sassari (ore 19:00)

Sparer Eppan vs Teamnetwork Albatro Siracusa (ore 19:00)

Trieste vs Cassano Magnago (ore 19:00)

Pressano vs Alperia Merano (ore 20:00)

Riposa: Carpi.