Pallanuoto Serie A1, girone scudetto: Ortigia Siracusa-RN Savona 7-7, pari emozionante alla “Caldarella”

Circolo Canottieri Ortigia Siracusa e Carige Rari Nantes Savona chiudono sul 7-7 l’emozionante sfida inaugurale del secondo turno del girone scudetto della Serie A1 di pallanuoto andata in scena alla piscina “Paolo Caldarella”. Il terzo risultato utile consecutivo non si rivela sufficiente alla squadra siciliana per conservare il quarto posto. La compagine aretusea, scavalcata di un punto dal Telimar Palermo largamente vittorioso a Salerno, conserva quantomeno il paio di lunghezze di vantaggio su quella ligure tornata a muovere la classifica dopo due ko di fila. Nel prossimo turno, in programma sabato 5 marzo, l’Ortigia riposerà mentre il Savona sarà nuovamente impegnato in trasferta contro la Rari Nantes Salerno ultima nel raggruppamento a quota.

I padroni di casa, dopo essersi visti respingere un primo tentativo di allungo (dal 2-0 al 2-2), sembrano prendere il sopravvento volando all’intervallo lungo sul 5-2. Il divario tra le due contendenti resta invariato alla fine del terzo periodo (6-3). Il Savona, privo di Andrea Fondelli, non si arrende. I biancorossi con un perentorio parziale di 4-0 completato da una rete al centro di Lorenzo Bruni su assist di Valerio Rizzo riescono al 30:25 a mettere per la prima volta la testa avanti nel punteggio. L’Ortigia si sblocca pervenendo al pareggio con l’uomo in più a 56’’ dalla fine con una conclusione in diagonale di Francesco Condemi da posizione cinque. Il finale di gara vede Stefano Tempesti neutralizzare al 31:32 un tentativo dalla distanza di Guillermo Molina Rios e Francesco Massaro alzare con bravura in corner un tiro di controbalzo di Cristiano Mirarchi a a 7’’ dal termine.

Pallanuoto Serie A1: tabellino CC Ortigia-RN Savona 7-7 (1-0; 4-2; 1-1; 1-4)

CC Ortigia: Tempesti, Cassia 1, F. Condemi 2, A. Condemi 1, Klikovac, Ferrero, Di Luciano, Gallo, C. Mirarchi 2, S. Rossi, Vidovic 1, Napolitano (cap.), Piccionetti. All.: Stefano Piccardo.

RN Savona: Massaro, Rocchi 1, An. Patchaliev 2, Vuskovic 1, Molina Rios 1, Rizzo (cap.), Caldieri, Bruni 1, Campopiano, Maricone, Iocchi Gratta 1, Giovanetti. All.: Alberto Angelini.

Arbitri: Marco Ercoli di Montelparo e Massimo Calabrò. Delegato Fin: Maurizio Raffone.

Usciti per raggiunto limite di falli: nessuno. Nel quarto tempo espulso per proteste Angelini, tecnico della RN Savona.

Superiorità numeriche: CC Ortigia 3/14, RN Savona 2/12.