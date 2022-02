Pallanuoto Serie A1, girone scudetto: AN Brescia-Trieste 15-11, i campioni d’Italia consolidano il secondo posto

Nella seconda giornata del girone scudetto della Serie A1 di pallanuoto l’AN Brescia ritrova al quarto tentativo la via della vittoria. Davanti al proprio pubblico, dove avevano ceduto alla Pro Recco, pareggiato contro il Circolo Canottieri Ortigia Siracusa e perso l’imbattibilità in Champions League contro il Novi Beograd, i campioni d’Italia si aggiudicano il big match contro la Pallanuoto Trieste per 15-11. Il successo riportato nel confronto diretto contro la squadra che il 30 ottobre scorso le aveva inflitto la prima sconfitta stagionale consente a Brescia di consolidare il secondo posto in classifica portando a cinque le lunghezze di vantaggio su Trieste rimasta ferma a quota 32. Per la compagine giuliana che era reduce da due successi consecutivi si tratta del terzo ko nel torneo. Brescia tornerà in vasca già mercoledì 2 marzo per affrontare in trasferta il Telimar Palermo mentre Trieste farà visita tre giorni più tardi alla capolista Pro Recco.

La gara vede i “Leoni” prendere piuttosto rapidamente il largo e ipotecare già all’intervallo lungo la conquista della posta piena (11-5). A Trieste, ancora sotto di sette lunghezze in avvio di ultimo periodo (7-14) riesce solo di rendere meno pesante il passivo finale. A livello realizzativo si registrano tra i padroni di casa le triplette di Boris Vapenski e Jacopo Alesiani. Non basta agli ospiti il poker di reti Yusuke Inaba.

Pallanuoto A1: tabellino AN Brescia-Pallanuoto Trieste 15-11 (5-2; 6-3; 2-2; 2-4)

AN Brescia: Tesanovic, Dolce 2, C. Presciutti 1, Costantin Bicari, Lazic, Vapenski 3, Renzuto Iodice 1, Gianazza, Alesiani 3, S. Luongo 1, E. Di Somma 3, N. Gitto 1, Borsarini. All.: Sandro Bovo.

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik 2, Petronio 1, Buljubasic 1, Vrlic, Jankovic, Bego 1, Mezzarobba 1, Razzi, Inaba 4, Bini, Mladossich 1, Seppi. All.: Daniele Bettini.

Arbitri: Daniele Bianco e Fabio Ricciotti. Delegato Fin: Alessandro De Meo.

Usciti per raggiunto limite di falli: Luongo (B) nel secondo tempo, Buljubasic (T) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: AN Brescia 4/10; Pallanuoto Trieste 4/12. Rigori: AN Brescia 1/1; Pallanuoto Trieste 2/2.