Pallanuoto Champions League Gruppo B, 10° turno: Pro Recco e Marsiglia volano alla Final Eight

Pro Recco e Marsiglia si garantiscono con quattro giornate d’anticipo sul termine della fase a gironi la matematica certezza dell’accesso alla Final Eight della Champions League di pallanuoto in programma a Belgrado dal 2 al 4 giugno. Nel decimo turno del Gruppo B la compagine ligure, trascinata da Gergo Zalanki (sei reti), consegue all’Acquamore Bocconi Sport Center di Milano una roboante affermazione per 17-14 sugli ungheresi dell’OSC Budapest. Il nono successo consente alla formazione diretta da Sandro Sukno di salire a quota 27 e confermarsi conseguentemente in vetta al raggruppamento con i francesi del Marsiglia largamente vittoriosi in trasferta per 14-7 sui tedeschi del Waspo98 Hannover.

Lo Jug Dubrovnik si lascia immediatamente alle spalle il primo stop stagionale subito nella Prva Liga ad opera dello Jadran Spalato: i vicecampioni croati, saliti a 21 punti a seguito dell’affermazione interna per 17-11 riportata sui serbi della Stella Rossa, consolidano il terzo posto nel girone portando a otto le lunghezze di vantaggio sull’OSC Budapest e a dieci quelle sul Waspo98 Hannover. Il quadro dei risultati è completato dalla convincente affermazione esterna per 16-5 ottenuta dallo Spandau 04 Berlino a spese dei rumeni della Steaua Bucarest. La compagine tedesca che era reduce da due ko di fila si ritrova con i suoi 10 punti all’attivo a ridosso dei connazionali del Waspo98 Hannover ed a sole tre lunghezze dal quarto posto occupato dall’OSC Budapest.

Pallanuoto Champions League Gruppo B

I risultati del decimo turno

Waspo98 Hannover (Ger) vs Marsiglia (Fra) 7-14 (2-2; 0-3; 4-6; 1-3)

Steaua Bucarest (Rou) vs Spandau 04 Berlino (Ger) 5-16 (1-3; 1-3; 2-6; 1-4)

Pro Recco (Ita) vs OSC Budapest (Hun) 17-14 (5-4; 4-2; 3-4; 5-4)

Jug Dubrovnik (Cro) vs Stella Rossa (Srb) 17-11 (2-4; 6-2; 5-2; 4-3)

La classifica

01. Pro Recco (Ita) 27

02. Marsiglia (Fra) 27

03. Jug Dubrovnik (Cro) 21

04. OSC Budapest (Hun) 13

05. Waspo98 Hannover (Ger) 11

06. Spandau 04 Berlino (Ger) 10

07. Steaua Bucarest (Rou) 4

08. Stella Rossa (Srb) 4

Il prossimo turno (29 marzo)

Marsiglia (Fra) vs OSC Budapest (Hun)

Jug Dubrovnik (Cro) vs Steaua Bucarest (Rou)

Waspo 98 Hannover (Ger) vs Stella Rossa (Srb)

Spandau 04 Berlino (Ger) vs Pro Recco