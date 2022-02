Pallanuoto Champions League Gruppo A: primo ko per l’AN Brescia, l’Olympiacos resta terzo da solo

Si ferma a nove la striscia iniziale di risultati utili dell’AN Brescia nella fase a gironi della Champions League di pallanuoto: i campioni d’Italia soccombono contro il Novi Beograd per 16-13 nel big match del decimo turno del Gruppo A andato in scena a Mompiano. I Leoni, dopo aver a lungo condotto nel punteggio, cedono nell’ultimo periodo al cospetto di un avversario forte e desideroso di riscattare lo scivolone in campionato contro la Stella Rossa. Nel terzo successo di fila conseguito dal Novi Beograd spiccano le cinque reti dell’esperto Dusko Pijetlovic seguito a ruota da Nikola Jaksic. Non basta all’AN Brescia il poker di segnature di Vincenzo Dolce per evitare la prima caduta continentale. La compagine lombarda, in vetta con 23 punti all’attivo, vede ridursi a tre le lunghezze di vantaggio in classifica su quella serba peraltro già certo di prendere parte alla Final Eight di Belgrado in quanto club organizzatore dell’evento.

L’Olympiacos si lascia alle spalle le sconfitte contro il Radnicky Kragujevac e l’AN Brescia andando a imporsi fuori casa contro lo Jadran Spalato per 16-12 con Kostantinos Genidounias in bella evidenza con 4 reti e altrettanti recuperi. Il secondo successo esterno stagionale in Champions League permette alla formazione greca, salita a 19 punti, di restare da sola al terzo posto in quanto il Ferencvaros rimedia in casa una pesante sconfitta per 14-7 nello scontro diretto contro il Barceloneta trascinato soprattutto da Granados Ortega autore di cinque reti. La squadra magiara, oltre a perdere terreno dall’Olympiacos, si vede scavalcare in graduatoria di una lunghezza proprio da quella spagnola salita a quota 17. I serbi del Radnicki Kragujevac, riusciti al quinto tentativo a sbloccarsi trasferta a spese dei georgiani della Dinamo Tbilisi superati per 17-13, s’insediano solitari al sesto posto con 10 punti all’attivo.

Pallanuoto Champions League Gruppo A

I risultati del decimo turno

Ferencváros (Hun) vs Barceloneta (Esp) 7-17 (3-7; 2-5; 1-3; 1-2)

Dinamo Tbilisi (Geo) vs Radnicki Kragujevac (Srb) 13-17 (3-6; 5-5; 2-4; 3-2)

Jadran Spalato (Cro) vs Olympiacos (Gre) 12-16 (2-4; 3-3; 3-5; 4-4)

AN Brescia (Ita) vs Novi Beograd (Srb) 13-16 (4-3; 4-4; 3-4; 2-5)

La classifica

01. AN Brescia (Ita) 23

02. Novi Beograd (Srb) 20

03. Olympiacos (Gre) 19

04. Barceloneta (Esp) 17

05. Ferencváros (Hun) 16

06. Radnicki Kragujevac (Srb) 10

07. Jadran Spalato (Cro) 9

08. Dinamo Tbilisi (Geo) 0

Il prossimo turno (30 marzo)

Barceloneta (Esp) vs Olympiacos (Gre)

AN Brescia (Ita) vs Dinamo Tbilisi (Geo)

Novi Beograd (Srb) vs Ferencváros (Hun)

Radnicki Kragujevac (Srb) vs Jadran Spalato (Cro)