Pallanuoto femminile World League: l’Italia piega la Spagna, vince anche l’Ungheria

Nella seconda giornata del Gruppo B delle qualificazioni europee della World League di pallanuoto femminile il Setterosa si lascia alle spalle la sconfitta subita all’esordio in Russia conseguendo alla piscina “Goffredo Nannini” di Firenze una bella e corroborante affermazione di misura per 11-10 sulla Spagna. Il primo successo del nuovo corso avviato con la nomina a CT di Carlo Silipo tiene aperta la possibilità per l’Italia di chiudere al secondo posto il raggruppamento. Un piazzamento che garantirebbe alle azzurre un incrocio nei “quarti” con la terza del Gruppo A. In questo momento sarebbe la selezione neerlandese uscita battuta per 11-9 dall’impegno sostenuto in trasferta contro l’Ungheria medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici.

La sfida, dopo un primo tempo equilibrato e dominato dagli attacchi, vede la Spagna volare all’intervallo lungo sull’8-5 trascinata dalle conclusioni vincenti di Anni Espar Llaquet. L’Italia, sostenuta calorosamente dal pubblico, riesce nella seconda parte di gara, giocata con grande determinazione e attenzione, a ribaltare il risultato a proprio favore facendo leva su un’efficace difesa anche nelle situazioni d’inferiorità numerica e su una elevata percentuale di realizzazione in quella di powerplay.

Decisive si rivelano una segnatura in sei contro cinque di Claudia Marletta (eletta MVP dell’incontro e miglior realizzatrice azzurra con 4 reti) al 28:15 e una grande parata a 39’’ dalla fine di un’ottima Caterina Banchelli su una conclusione da distanza ravvicinata di Beatriz Ortiz Munoz Alla Spagna, presentatasi all’appuntamento con soltanto cinque giocatrici della rosa finalista alle Olimpiadi di Tokyo, non bastano le cinque reti di Anni Espar Llaquet (fermata dalla traversa allo scadere) e le quattro di Elena Ruiz Barril per evitare la sconfitta.

Pallanuoto femminile World League: tabellino Italia-Spagna 11-10 (4-4; 1-4; 4-1; 2-1)

Italia: Teani, Tabani 1, Giustini 1, Cocchiere 1, Queirolo, Bettini, Repetto, Marletta 4 (1 rig), Emmolo 2, Palmieri, Galardi 1, Viacava 1, Banchelli. All.: Carlo Silipo

Spagna: Jimenez Perez, Nogué Frigola, A. Espar Llaquet 5, Ortiz Munoz, Palacio Linde, A. Ruiz Barril, E. Ruiz Barril 4, Pena Carrasco, Gallinato Raffaele, Camus Amoros 1, Munoz Blazquez, Leiton Arrones, Terre Marti. All.: Miki Oca.

Arbitri: Debreceni (Hun) e Polychronopoluos (Gre).

Superiorità numeriche: Italia 8/11, Spagna 1/7. Rigori: Italia 1/1; Spagna 0/0. Spettatori 300.

Pallanuoto femminile World League, prima fase qualificazioni europee*

GRUPPO A

I risultati

Grecia vs Ungheria 15-14 d.r. (3-4; 1-2; 4-2; 3-3; R. 4-3)

Ungheria vs Paesi Bassi 11-9 (2-1; 3-2; 3-2; 3-4)

Paesi Basi vs Grecia (15 marzo, ore 18:00)

La classifica

01. Grecia 2 (1)

02. Ungheria (2)

03. Paesi Bassi 0 (1)

GRUPPO B

I risultati

Russia vs Italia 11-5 (3-2; 2-0; 3-0; 3-3)

Italia vs Spagna 11-10 (4-4; 1-4; 4-1; 2-1)

Spagna vs Russia (15 marzo, ore 18:00)

La classifica

01. Russia 2 (1)

02. Italia 2 (2)

03. Spagna 0 (1)

* Le vincenti di ciascun gruppo si qualificheranno direttamente per le semifinali della Final Six in programma a Tenerife dal 22 al 24 aprile; le seconde e le terze classificate disputeranno i quarti di finale incrociandosi.