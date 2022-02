Pallanuoto femminile World League: l’Italia cerca a Firenze l’impresa contro la Spagna

La Nazionale italiana di pallanuoto femminile si appresta a tornare martedì sera (ore 19.00) in acqua per affrontare alla piscina “Nannini” di Firenze la Spagna in un match valido per la seconda giornata del Gruppo B della prima fase di qualificazioni europee della World League 2022. Impegno sulla carta proibitivo per la squadra azzurra nonostante Carlo Silipo, nominato nuovo CT dopo il mancato approdo alle Olimpiadi, possa contare sui rientri di Viacava, Emmolo, Marletta e del neocapitano Palmieri assenti nella gara inaugurale del girone persa a Ruza contro la Russia per 11-5. La Spagna, al debutto nel torneo, è infatti campione d’Europa in carica (Budapest 2020) ed ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali di Gwangju (2019) e alle Olimpiadi di Tokyo (2021) cedendo in entrambe le circostanze in finale agli Stati Uniti.

Il Commissario Tecnico Carlo Silipo, per la seconda gara della sua gestione, ha convocato le seguenti sedici pallanuotiste: Vittoria Sbruzzi (CSS Verona), Giulia Enrica Emmolo (Fiamme Oro/L’Ekipe Orizzonte Catania), Elisa Queirolo (Fiamme Oro/Plebiscito Padova), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Giuseppina Aurora Condorelli e Dafne Bettini (L’Ekipe Orizzonte Catania), Anna Repetto (NC Milano), Laura Teani (Plebiscito Padova), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Chiara Ranalli, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere e Sofia Giustini (SIS Roma).

Sul versante opposto il selezionatore spagnolo Miki Oca farà affidamento sulle seguenti tredici giocatrici: María Palacio, Ariadna Ruiz e Martina Terré (CN Sant Andreu), Pili Peña, Bea Ortiz, Paula Camús e Paula Leitón (CN Terrassa), Anni Espar , Silvia Morell e Cristina Nogué (stm CN Mataró), Elia Jiménez ed Elena Ruiz (CN Rubí) e Giorgia Gallinato (CDN Boadilla).

Pallanuoto femminile World League, prima fase qualificazioni europee*

GRUPPO A

Grecia vs Ungheria 15-14 d.r. (3-4; 1-2; 4-2; 3-3; R. 4-3)

Ungheria vs Olanda (martedì 22 febbraio, ore 19:00)

Olanda vs Grecia (15 marzo, ore 18:00)

GRUPPO B

Russia vs Italia 11-5 (3-2; 2-0; 3-0; 3-3)

Italia vs Spagna (martedì 22 febbraio, ore 19:00 diretta su Rai Sport)

Spagna vs Russia (15 marzo, ore 18:00)

* Le vincenti di ciascun gruppo si qualificheranno direttamente per le semifinali della Final Six in programma dall’8 al 10 aprile; le seconde e le terze classificate disputeranno i quarti di finale incrociandosi.